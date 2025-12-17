Συνεχίζονται οι εκλογές για πρόεδρο, στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς του MEGA, HOTΕΛ ΕΛVIRA, το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, στις 21:00.
Ο προεκλογικός πυρετός για τη θέση του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων εξακολουθεί να φέρνει αντιμέτωπα τα μέλη της οικογένειας Μαρκέλλου.
Παράλληλα, η Ελβίρα μαθαίνει πως ο Χάρι μένει κρυφά στο ξενοδοχείο του Παντελή.
«HOTΕΛ ΕΛVIRA» - Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς;
Επεισόδιο 22 - «Θα… θα… θα…» (Β) (Σάββατο 20 Δεκεμβρίου)
Ο προεκλογικός πυρετός ανεβαίνει επικίνδυνα στο νησί. Ο Παντελής αρχίζει να στήνει το ύπουλο σχέδιό του.
Η υποψηφιότητα της Νούλης προκαλεί τη δυσαρέσκεια της Ελβίρας και του Γιάννη, που διεκδικούν και οι ίδιοι τη θέση του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων.
Παράλληλα, ο Φίλιππος αρχίζει μαθήματα φλερτ με την Ντίνα για να εξομολογηθεί τον έρωτά του στην Ελβίρα, η οποία προσπαθεί να κρύψει πως σκέφτεται ακόμα τον Χάρι.
{https://www.youtube.com/watch?v=IdCdGCZe3So}
Ο πόλεμος των αντιπάλων υποψηφίων κορυφώνεται με αλληλοκατηγορίες για εκφοβισμό και νοθεία.
Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι μια μεγάλη έκπληξη για όλους.
Τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα όταν η Ελβίρα μαθαίνει από την Ντίνα και τον Φίλιππο πως ο Χάριμένει κρυφά στο ξενοδοχείο του Παντελή.