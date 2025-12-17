Για την προσωπική του ζωή και τη δημοσιότητα γύρω από το διαζύγιό του μίλησε ο Νίκος Κουρής.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 17 Δεκεμβρίου ο Νίκος Κουρής, όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες του, Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο γνωστός ηθοποιός, στάθηκε ιδιαίτερα στα όσα ειπώθηκαν σχετικά με το διαζύγιό του και την προσωπική του ζωή, τονίζοντας πως προσπαθεί να απέχει από τέτοιου είδους δημοσιεύματα.

Όσα ανέφερε ο Νίκος Κουρής για την δημοσιότητα και την προσωπική του ζωή.

Μεταξύ άλλων λοιπόν ο Νίκος Κουρής, αναφέρθηκε στο γεγονός πως η προβολή της προσωπικής του ζωής, είναι κάτι το οποίο δεν τον ικανοποιεί, με αποτέλεσμα όταν προέκυψαν συζητήσεις γύρω από αυτήν να κλειστεί στον εαυτό του: «Δεν ασχολούμαι. Όλα τα μαθαίνω, μου τα λένε οι άλλοι. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν διεκδικώ τίποτα από τον τρόπο που πουλάω τον εαυτό μου στην προσωπική μου ζωή. Δεν έχω κυνηγήσει τίποτα σε σχέση με τη δημοσιότητα του εαυτού μου, πέρα από τη δουλειά μου. Αυτός είμαι εγώ σε πρώτο επίπεδο».

Όταν λοιπόν η ιδιωτική του ζωή βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων, ο ίδιος προσπάθησε να απέχει και να την προστατεύσει όσο γίνεται από τα φώτα της δημοσιότητας: «Όταν η ζωή μου έγινε θέμα, το δέχτηκα υπό την έννοια ότι είναι μέρος της δημόσιας ζωής μου. Δεν παραπονέθηκα σε κανέναν. Κλείστηκα στο σπίτι μου, χωρίς να δώσω δικαιώματα, από αξιοπρέπεια προσωπική, γιατί δεν θεωρώ ότι πρέπει να μιλάω εγώ για τη ζωή μου, ούτε να πω αν είναι έτσι ή αλλιώς. Δεν θα δώσω λογαριασμό».

«Δέχομαι απόλυτα αυτό που κάποιος σχολιάζει αυθαίρετα. Το αντέχω και το περνάω».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μάλιστα, ο ηθοποιός, απάντησε στα ερωτήματα γύρω από τον χωρισμό του από την Έλενα Τοπαλίδου, λέγοντας πως προτεραιότητά του είναι ο γιος του: «Ειπώθηκαν πολλά πράγματα για το χωρισμό μου, τα οποία τα ξέρω και τα παρακολουθώ σε πολλά άλλα ζευγάρια. Όλα τα χρησιμοποιεί η δημοσιότητα και τα παραλλάσσει. Δεν είμαι ειδική περίπτωση Παίρνω σοβαρά μόνο το παιδί μου. Προσπάθησα να καταλάβω τι κάνει στον Πέτρο αυτό το πράγμα και τίποτα άλλο δεν με νοιάζει», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Κουρής.