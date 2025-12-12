Η Λένα Δροσάκη σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 12 Δεκεμβρίου, η Λένα Δροσάκη, όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες της, τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Μερικά από τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν, ήταν η δικαστική διαμάχη η οποία είχε η ηθοποιός με τον Πέτρο Φιλιππίδη, εστιάζοντας κυρίως στην εποχή μετά από αυτό, ενώ οι τρεις συνομιλητές, αναφέρθηκαν και στην πολυσυζητημένη σειρά, «Σέρρε», όπου πρωταγωνιστούσε η Λένα Δροσάκη.

Ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος λοιπόν, φαίνεται να ρωτά την Λένα Δροσάκη σχετικά με τα συναισθήματα που βιώνει από το τέλος της δικαστικής διαμάχης και μετά, με την ίδια να αναφέρει την ανακούφιση που βιώνει και το βάρος από το οποίο, πλέον, έχει απαλλαχθεί.

«Είναι αναπόφευκτα πίσω μου όλο αυτό. Με έχει ανακουφίσει όλο αυτό. Νιώθω πραγματικά 8 χρονών. Μπορεί να ακούγεται κάπως, αλλά από τη στιγμή που μπήκε τελεία, είναι τρομερά ανακουφιστικό», ανέφερε αρχικά η ηθοποιός και έσπευσε να εξηγήσει:

«Είμαι τόσο ήρεμη που δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε πάλι την κατάσταση που πραγματικά, είναι σαν μην με αγγίζει πια. Είναι πέντε χρόνια. Το βάρος είναι πολύ μεγάλο. Όταν ξεκινάς να μιλάς, ξεκινάει ένα μεγάλο βάρος».

Σε δεύτερο χρόνο, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου, αναφερόμενη στην κατάσταση, αλλά και τη δικαστική διαμάχη, ρώτησε την ηθοποιό σχετικά με το αν έχει απαλλαχθεί από το βάρος: «Ελάφρυνε, ναι, από τη στιγμή που μιλάς…», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Όλα αυτά τα χρόνια που πηγαίναμε στο δικαστήριο και τα λέγαμε είναι μεγάλη ανακούφιση. Δεν μιλάω για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ψυχολογικά, ή στον κόσμο… Αλλά το ότι υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου, είναι το πιο σημαντικό από όλα. Σου δίνει τεράστια δύναμη».

Παράλληλα, με συνείδηση, η Λένα Δροσάκη, αναφέρθηκε στο δικαστήριο και τα αισθήματα που βαραίνουν κάθε μία από τις δύο πλευρές: «Και οι δύο πλευρές, πρέπει να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Αυτοί είναι οι νόμοι στην Ελλάδα, αυτούς ακολουθήσαμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν μόνο δύσκολο για εμάς. Ήταν για όλους δύσκολο… Το λέω με μεγάλη ειλικρίνεια. Και επειδή είναι και μέρες Χριστουγέννων, αλλά επειδή νιώθω πως οι εποχές… έχουμε χάσει την ανθρωπιά μας, πρέπει να κατανοούμε και τις δύο πλευρές. Ήταν δύσκολο και για τις δύο πλευρές. Ο κάθε ένας πολεμούσε για το δικό του στόχο. Προφανώς.. οι διαδικασίες θεωρώ πως πρέπει να διαφοροποιηθούν. Να είναι λιγότερο αναίμακτες και για τις δύο πλευρές…», τόνισε επανειλημμένως η ηθοποιός, ενώ απαντώντας στο ερώτημα της Νάνσυ Ζαμπέτογλου, σημείωσε πως στο δικαστήριο δεν υπάρχει ανθρωπιά.

«Δεν υπάρχει ανθρωπιά. Δεν το βίωσα, είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν αντέχεται…».

Όσον αφορά το αν η συγγνώμη είναι αποδεκτή ή επιθυμητή, η ίδια σημείωσε: «Δεν μπορώ να το απαντήσω…. Θέλω να το σκεφτώ… Και δεν το λέω έτσι… Διότι είναι κάτι που έχω ξανασκεφτεί αλλά δεν είναι της παρούσης... Δεν θα ήθελα τίποτα, είμαι πολύ καλά με αυτό. Οι τελείες, είναι πολύ σημαντικές να μπαίνουν. Ότι είναι να κλείσει…».

Σε άλλο σημείο, οι τρεις συνομιλητές, εστίασαν στην σειρά «Σέρρες» και στο ενδεχόμενο να υπάρξει τρίτος κύκλος: «Μακάρι να μπορούσα να το ανακοινώσω τώρα… αλλά δεν το ξέρω…».

