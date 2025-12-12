Σε βαρύ πένθος βρίσκεται ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.

Σχεδόν τρεις μήνες έχουν περάσει από όταν ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης έχασε την μητέρα του, ενώ τώρα βιώνει ακόμη μία δύσκολη περίοδο στη ζωή του, αφού «έφυγε» από τη ζωή και ο πατέρας του.

Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος μέσα από σχετική του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους, ορισμένα στιγμιότυπα και αναμνήσεις από τον μπαμπά του.

Με ένα λιτό και άκρως συγκινητικό κείμενο, επέλεξε να «ντύσει» τις φωτογραφίες, αποχαιρετώντας τον πατέρα του. Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός έγραψε στη λεζάντα: «Καλό ταξίδι μπαμπά μου θα ήθελα να σε είχα και άλλο ξεκουράσου ομορφιά μου σε αγαπώ πολύ …».

{https://www.instagram.com/p/DSKmE09jH0K/?img_index=1}

Μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα, στα τέλη του Σεπτέμβρη, ο ηθοποιός, είχε αποχαιρετήσει και την μητέρα του με τρεις κοινές τους φωτογραφίες και συγκινητικά λόγια: «Ξεκουράσου μάνα μου καλό σου ταξίδι θα μου λείπεις ,όπως πάντα 20/09/2025».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/p/DO4nMfWiHBX/?img_index=1}