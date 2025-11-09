Δημοσιεύοντας μια εικόνα του πατέρα της, λοιπόν, η Ελίνα Κέφη έκανε μια λιτή ανάρτηση στα social.

Δύσκολες ώρες καλείται να διαχειριστεί η παρουσιάστρια Ελίνα Κέφη.

Η ίδια γνωστοποίησε στους διαδικτυακούς της φίλους το απόγευμα της Κυριακής μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, πως ο πατέρας της έφυγε από τη ζωή.

{https://www.instagram.com/p/DQ2AtWYgp4R/}

«Γεια σου μπαμπά μου» έγραψε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια, στη λεζάντα της συγκινητικής της ανάρτησης, για να δεχθεί τα εγκάρδια συλλυπητήρια των διαδικτυακών της φίλων.