Συγκινεί η δημοσίευση του Πάνου Κιάμου.

Σε πένθος έχει βυθιστεί ο γνωστός τραγουδιστής, Πάνος Κιάμος, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του.

Ειδικότερα, ο ερμηνευτής, φαίνεται να διανύει μία δύσκολη περίοδο στη ζωή του, έπειτα από την απώλεια, ενώ επέλεξε να την αποχαιρετήσει με ορισμένους στίχους του Οδυσσέα Ελύτη.

Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος, το βράδυ της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου, μέσω σχετικής του ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε μία φωτογραφία με μαύρο φόντο, έγραψε: «Καλό Ταξίδι Μανούλα Μου», ενώ στην λεζάντα της ανάρτησης σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Αυτές τις στιγμές τα συναισθήματα δεν χωράνε σε λέξεις… Κι ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για δέκα ζωές, και πάλι κάτι θα περισσέψει που να το ανακράξεις σε στιγμή μεγάλου κινδύνου. Οδυσσέας Ελύτης».

