Το «ευχαριστώ» της Μαρίνας Σάττι μέσα από το νοσοκομείο.

Μία δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή το πρωί της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου, αφού όπως ανακοινώθηκε, η Μαρίνα Σάττι, δεν θα βρίσκεται στο MadWalk 2025, λόγω ενός προσωπικού προβλήματος υγείας που την οδήγησε στο νοσοκομείο.

Η είδηση, έγινε αρχικά γνωστή μέσα από την εκπομπή «Buongiorno», αναφέροντας πως η τραγουδίστρια νοσηλεύεται, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει τον λόγο, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η προγραμματισμένη της εμφάνιση στη σκηνή του φετινού MadWalk την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-degut547gzox?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε δεύτερο χρόνο, η δισκογραφική της εταιρία, επιβεβαίωσε την είδηση, προχωρώντας στην επίσημη ανακοίνωση, ενώ με τη σειρά της η Μαρίνα Σάττι, λίγες ώρες αργότερα, το απόγευμα της Δευτέρας, 24 Νοεμβρίου, προχώρησε σε μία σχετική ανάρτηση μέσω Instagram Stories:

«Δυστυχώς, ενώ ετοιμαζόμουν για πρόβες, ένα ξαφνικό θέμα υγείας με ανάγκασε να ακυρώσω τις εμφανίσεις μου και το MadWalk της Τετάρτης. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα μηνύματα και όλη τη στήριξη σας», γράφει χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια που είχε εκπροσωπήσει την χώρα στον τελικό της Eurovision 2024.

Η δισκογραφική εταιρία, σημειώνει μέσα από τη σχετική ανακοίνωση: «Η Μαρίνα Σάττι, λόγω προσωπικού θέματος υγείας, δυστυχώς δε θα μπορέσει να παραβρεθεί, ούτε να συμμετάσχει στο φετινό MadWalk, όπως είχε προγραμματιστεί και ανακοινωθεί.

Η ίδια, καθώς και η ομάδα της, λυπούνται που δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει την εμφάνιση της και απευθύνουν θερμές ευχαριστίες προς τους διοργανωτές και το κοινό για την κατανόηση και τη στήριξή τους. Ευχόμαστε στη Μαρίνα Σάττι ταχεία ανάρρωση και άμεση επιστροφή της στις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες».