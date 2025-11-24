Εκτός πρόβας των MadWalk. Δεν θα παρευρεθεί στην γιορτή της μόδας.

Στο νοσοκομείο βρίσκεται η Μαρίνα Σάττι, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η προγραμματισμένη της εμφάνιση στο MadWalk 2025.

Την είδηση έκανε γνωστή το πρωί της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου ο Άρης Καβατζίκης, μέσα από το Buongiorno, αναφέροντας πως η τραγουδίστρια νοσηλεύεται, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει τον λόγο.

Η κατάσταση της υγείας της δεν της επιτρέπει προς το παρόν να ανέβει στη σκηνή του φετινού MadWalk την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο.

«Είχαμε μια πληροφορία ότι κάτι συμβαίνει με τη Μαρίνα και τις πρόβες της, επικοινωνήσαμε με το Mad και μας το επιβεβαίωσαν ότι υπάρχει ένα θέμα υγείας και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή», ανέφερε ο δημοσιογράφος.

Σε ανακοίνωσή της η δικογραφικής της εταιρία αναφέρει:

Η Μαρίνα Σάττι, λόγω προσωπικού θέματος υγείας, δυστυχώς δε θα μπορέσει να παραβρεθεί, ούτε να συμμετάσχει στο φετινό MadWalk, όπως είχε προγραμματιστεί και ανακοινωθεί.

Η ίδια, καθώς και η ομάδα της, λυπούνται που δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει την εμφάνιση της και απευθύνουν θερμές ευχαριστίες προς τους διοργανωτές και το κοινό για την κατανόηση και τη στήριξή τους.

Ευχόμαστε στη Μαρίνα Σάττι ταχεία ανάρρωση και άμεση επιστροφή της στις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες.

