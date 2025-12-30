Η Μαρίνα Σάττι γιόρτασε τα 39α γενέθλιά της μετά την περιπέτεια με την υγεία της.

Φωτογραφίες από το πάρτι των γενεθλίων της δημοσίευσε η Μαρίνα Σάττι το βράδυ της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου.

Πιο συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια, φαίνεται να διοργάνωσε ένα λαμπερό πάρτι για την ημέρα των γενεθλίων της, έχοντας στο πλευρό της καλούς φίλους και πολλά χαμόγελα.

Η ίδια νωρίτερα μέσα στο μήνα, ήρθε αντιμέτωπη με ένα πρόβλημα υγείας που την έκανε να αναβάλει ορισμένες εμφανίσεις της και την κράτησε στο νοσοκομείο για μερικές ημέρες, ωστόσο ανανεωμένη και χαμογελαστή, έσβησε την ροζ τούρτα της και μοιράστηκε στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η τραγουδίστρια, έχει τα γενέθλιά της στις 26 Δεκεμβρίου, ενώ φέτος έκλεισε τα 39 της έτη.

Μέσα από το καρουζέλ φωτογραφιών που ανήρτησε φαίνεται να διασκεδάζει, ενώ στη λεζάντα της δημοσίευσης, έγραψε χαρακτηριστικά: «Το πάρτι γενεθλίων μου του 2025 ήταν απίστευτο, σας αγαπώ φίλοι μου».

{https://www.instagram.com/p/DS25aIbDF5n/?img_index=1}