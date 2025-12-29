Ο Κλούνεϊ και η σύζυγός του έχουν έπαυλη και αμπελώνα στη Γαλλία.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, η σύζυγός του, Αμάλ Αλαμουντίν και τα δίδυμα παιδιά τους, που είναι οχτώ ετών, απέκτησαν τη γαλλική υπηκοότητα.

Ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης και η Λιβανεζο- Βρετανίδα δικηγόρος περνούν μέρος της ζωής τους στη Γαλλία. Το 2021 απέκτησαν μια έπαυλη και έναν αμπελώνα στο Μπρινιόλ, κοινότητα στο Βαρ.

«Αγαπώ τη γαλλική κουλτούρα, τη γλώσσα σας, ακόμα κι αν εξακολουθώ να είμαι το ίδιο κακός έπειτα από μαθήματα 400 ημερών», δήλωσε ο 64χρονος στο RTL στις αρχές Δεκεμβρίου. «Εδώ, δεν τραβάνε φωτογραφίες τα παιδιά μας. Δεν υπάρχουν παπαράτσι να κρύβονται έξω από το σχολείο. Είναι πρωτεύον για εμάς», συμπλήρωσε.

Παρότι η οικογένεια Κλούνεϊ δεν ζει μόνιμα στη νότια Γαλλία, αυτή η περιοχή είναι «ο πιο ευτυχισμένος τόπος για εμάς», σύμφωνα με τον ηθοποιό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ AFP