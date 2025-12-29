Yπάρχει μια σκηνή στο Jay Kelly του Netlfix που άφησε άφωνο τον Τζορτζ Κλούνεϊ.

Στην νέα του ταινία «Jay Kelly» του Netflix, ο Τζορτζ Κλούνεϊ βίωσε μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή χάρη στον συν-σεναριογράφο και σκηνοθέτη του φιλμ, Νόα Μπόμπακ.

Καλεσμένος στο Entertainment Weekly, ο Κλούνεϊ αναφέρθηκε στη σκηνή όπου ο ήρωας που υποδύεται -ένας διάσημος ηθοποιός- βραβεύεται για το σύνολο της καριέρας του. Λίγο πριν τη βράβευση, σε μια κατάμεστη αίθουσα, προβάλλεται ένα αφιερωματικό βίντεο. Σε εκείνο το σημείο, ο σκηνοθέτης επέλεξε να προβάλει αποσπάσματα από τη φιλμογραφία του ίδιου του Κλούνεϊ, αντί για σκηνές μυθοπλασίας.

Ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός δήλωσε ότι «ξαφνιάστηκε» από την απόφαση του Μπόμπακ. «Ναι, ήταν έκπληξη. Με εξέπληξε πραγματικά», είπε ο Κλούνεϊ στο «Around the Table» του EW όπου συμμετείχε μαζί με τον σκηνοθέτη και τους συμπρωταγωνιστές του, Άνταμ Σάντλερ, Λόρα Ντερν και Έμιλι Μόρτιμερ -η οποία πέρα από τον ρόλο της στην ταινία, υπογράφει το σενάριο μαζί με τον Μπόμπακ.

«Και οι δύο ξαφνιαστήκαμε. Νιώσαμε πράγματα που δεν περιμέναμε να νιώσουμε», συμπλήρωσε ο Σάντλερ.

Ο Κλούνεϊ πρόσθεσε: «Κρατιόμασταν χέρι-χέρι. Όχι, δεν ήξερα ότι θα χρησιμοποιούσε αποσπάσματα από την καριέρα μου, ήταν έκπληξη. Και μπορείς να δεις πολλά άσχημα κουρέματα... χαίτες». Kαι πειράζοντας τον Σάντλερ είπε: «Μη γελάς καθόλου. Κι εσύ είχες χαίτη».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://youtu.be/I8GbcVkqZwQ?si=g2eNLAmpDRloNxx5}

Διαθέσιμη πλέον στο Netflix, η ταινία ακολουθεί τον διάσημο ηθοποιό Jay Kelly (Κλούνεϊ) σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας. Συνοδευόμενος από τον πιστό του μάνατζερ Ron (Σάντλερ), ο Kelly αναμετράται με το παρελθόν και το παρόν του.

Η ταινία ισορροπεί ανάμεσα στη συγκίνηση και το χιούμορ, αναδεικνύοντας τις αναπόφευκτες μεταμέλειες που συνοδεύουν τις μεγάλες επιτυχίες μιας ζωής.