Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας ο μεγάλος τελικός του The Voice of Greece, βάζοντας αυλαία στην 11η σεζόν του ιδιαίτερα επιτυχημένου μουσικού ριάλιτι του ΣΚΑΪ, έπειτα από τέσσερις μήνες γεμάτους μουσική, έντονες συγκινήσεις και υψηλό ανταγωνισμό.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο μαραθώνιος τελικός του «The Voice». Οι τηλεθεατές απόλαυσαν το βράδυ της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου ένα μοναδικό μουσικό show στον ΣΚΑΪ, που τα είχε όλα και αγωνία για τον μεγάλο νικητή του The Voice.

Ο τελικός χωρίστηκε σε τρεις φάσεις: Από τους οκτώ φιναλίστ και την πρώτη ψηφοφορία έμειναν οι τέσσερις καλύτεροι και στη συνέχεια οι δυο, από τους οποίους κρίθηκε και ο μεγάλος νικητής του σόου.

Το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό γύρο εξασφάλισε ο Χριστόδουλος Μυλωνάς από την ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ το δεύτερο κατέκτησε ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου.

Η αγωνία κορυφώθηκε με μια εμφάνιση γεμάτη πάθος και έντονη συναισθηματική φόρτιση. Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος κατάφερε να ξεχωρίσει και να κερδίσει τις καρδιές τόσο του κοινού όσο και των κριτών και αναδείχθηκε μεγάλος νικητής, γράφοντας το δικό του ξεχωριστό κεφάλαιο στη διοργάνωση.

Συγκινημένος, ο Κωνσταντίνος Κομοδρόμος ανέβηκε στη σκηνή αγκαλιά με την κόρη του και δήλωσε: «Ευχαριστώ την κόρη μου. Δούλεψα πάρα πολύ. Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η νίκη του επισφραγίστηκε μέσα από την ψήφο του κοινού, που τον ανέδειξε πρώτο ανάμεσα στους φιναλίστ της φετινής διοργάνωσης.

Τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο Χριστόδουλος Μυλωνάς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfb44jzlsu29?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος

Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος είναι ένας 40χρονος τραγουδιστής από τη Λάρνακα στην Κύπρο. Στην audition του στο The Voice, πριν από τρεις μήνες, ανέβηκε στη σκηνή με το τραγούδι «Ακόμα Μία» της Άννας Βίσση, εντυπωσίασε τους τέσσερις coaches του talent show και κατάφερε να τους κάνει όλους να πατήσουν το κουμπί, διεκδικώντας τον για την ομάδα τους.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι επανέφερε τη μουσική στη ζωή του χάρη στην παρότρυνση της 6χρονης κόρης του, Έλενας, η οποία τον ενθάρρυνε να κυνηγήσει ξανά το όνειρό του. Παρά το γεγονός ότι είχε απομακρυνθεί από τη μουσική λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων και άλλων επαγγελματικών διαδρομών, επέστρεψε στη μουσική με πάθος μέσα από το σόου.

Ο τελικός ήταν γεμάτος δυνατές ερμηνείες, συγκινητικές στιγμές και μουσικές συνεργασίες, με τους διαγωνιζόμενους να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό σε ένα εντυπωσιακό live.

Οι τέσσερις coaches —Έλενα Παπαρίζου, Γιώργος Μαζωνάκης, Πάνος Μουζουράκης και Χρήστος Μάστορας— στάθηκαν στο πλευρό των παικτών τους, εκφράζοντας την περηφάνια και τη στήριξή τους για την πορεία τους στον διαγωνισμό.

Η 11η σεζόν του The Voice of Greece επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη δυναμική του format, αναδεικνύοντας νέα μουσικά ταλέντα και προσφέροντας στο τηλεοπτικό κοινό στιγμές διασκέδασης και συγκίνησης. Με τη νίκη του Κωνσταντίνου Κομοδρόμου, το ταξίδι του φετινού κύκλου ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για τον ίδιο στον χώρο της ελληνικής μουσικής σκηνής.