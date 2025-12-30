Ο μεγάλος τελικός του «The Voice» ολοκληρώθηκε, βάζοντας τέλος στην αγωνία των τελευταίων εβδομάδων: Μεγάλος νικητής ο Κωσταντίνος Κωμοδρόμος!

Ύστερα από δυνατές εμφανίσεις, εντυπωσιακές ερμηνείες και τη μαζική συμμετοχή του κοινού στην ψηφοφορία, ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου ήταν εκείνος που ξεχώρισε και κατέκτησε την πρώτη θέση χθες στον μεγάλο τελικο του «The Voice».

Η ανακοίνωση του αποτελέσματος προκάλεσε έντονη συγκίνηση στο πλατό, με τον νικητή, τους coaches και τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους να ξεσπούν σε χειροκροτήματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfb44jzlsu29?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος είχε σταθερή πορεία και ξεχώρισε με την δουλειά και τον ταλέντο που παρουσίασε σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

{https://www.instagram.com/p/DRgwTJxCL54/}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος

Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος ξεκίνησε την ενασχόλησή του με τη μουσική παίζοντας ντραμς στη Γ’ Γυμνασίου και κιθάρα στην Α’ Λυκείου, μαθαίνοντας τις βασικές συγχορδίες με τη βοήθεια του ξαδέρφου του.

Στη συνέχεια εξελίχθηκε ως αυτοδίδακτος τόσο στα όργανα όσο και στη φωνή του.

Παράλληλα, ασχολήθηκε ενεργά με τον αθλητισμό, συμμετέχοντας σε στίβο, μπάσκετ και ποδόσφαιρο, παίζοντας σε ομάδες μέχρι τα 18 του χρόνια.

Κατά τα φοιτητικά του χρόνια δοκίμασε να τραγουδήσει στον δρόμο, ωστόσο σύντομα συνειδητοποίησε ότι δεν τον εξέφραζε.

{https://www.instagram.com/p/DDm6xQ7NAzS/}

Από τα 19 του άρχισε να εργάζεται επαγγελματικά σε μουσικές σκηνές και μπαρ σε όλη την Κύπρο, ενώ τα τελευταία 20 χρόνια έχει χτίσει μια σταθερή παρουσία στη μουσική σκηνή της Λάρνακας. Τα τελευταία 13 χρόνια τραγουδά στο ίδιο μαγαζί, με ρεπερτόριο που κινείται κυρίως στο ελληνικό ποπ και ροκ. Αν και ως ακροατής αγαπά τη ροκ μουσική, στις ερμηνείες του προτιμά πιο ποπ και μελωδικές μπαλάντες.

{https://www.instagram.com/p/DDESX9kNIWH/}

«Ξεκίνησα ταπεινά, αληθινά και με ψυχή ΡΟΚ.Θα συνεχίσω έτσι για όση διάρκεια και αν έχει αυτό το ταξίδι», έγραψε πριν δυο εβδομάδες στο Instagram.

{https://exchange.glomex.com/video/v-decl70ks4x4p?integrationId=40599y14juihe6ly}