Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εμπειρία της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Ταξίδι στην Σαουδική Αραβία απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες η Ιωάννα Τούνη και όπως συνηθίζει, μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένες από τις εμπειρίες της εκεί.

Υπενθυμίζεται ότι το ταξίδι είναι ένα από τα δώρα του συντρόφου της προς εκείνη για την επέτειό τους, καθώς λίγες ημέρες νωρίτερα έγινε γνωστό πως έκλεισαν έναν χρόνο σχέσης.

Τα δώρα και οι εκπλήξεις δεν σταματούν να έρχονται. Λίγες ημέρες νωρίτερα έλαβε από το σύντροφό της δώρο μία τεράστια ανθοδέσμη με 365 τριαντάφυλλα, ενώ ακολούθησε το ταξίδι στη Σαουδική Αραβία και εχθές μία τούρτα με ευχές για την επέτειό τους.

Το ζευγάρι, φαίνεται να απολαμβάνει τις διακοπές τους σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στην έρημο κάνοντας αρκετές δραστηριότητες. Σήμερα, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, η Ιωάννα Τούνη, μοιράστηκε με τους ακόλουθούς της μερικά επιπλέον στιγμιότυπα, καθώς για πρώτη φορά πέταξε με αερόστατο.

Στο πρώτο της βίντεο έγραψε: «Είναι ακόμη νύχτα έξω… Έχω ξυπνήσει από τις 5 το πρωί, γιατί σήμερα προγραμματίσαμε να πετάξουμε με αερόστατο και είναι η πρώτη μου φορά».

Στη συνέχεια, μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν τη θέα από ψηλά, αλλά και την ίδια πάνω στο αερόστατο.