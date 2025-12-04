Για τον δύσκολο μήνα που πέρασε μίλησε η Μαρίνα Σάττι.

Για τον μήνα που πέρασε και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με την υγεία της μίλησε η Μαρίνα Σάττι, δημοσιεύοντας μία σειρά από φωτογραφίες και βίντεο μέσα από το νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της.

Υπενθυμίζεται, ότι η τραγουδίστρια, πριν από λίγες ημέρες, είχε ακυρώσει την εμφάνισή της στο MadWalk, όπως επίσης και τις εμφανίσεις της στην Αμερική, καθώς οι γιατροί της συνέστησαν απόλυτη ξεκούραση.

Μόλις σήμερα λοιπόν, Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου, η Μαρίνα Σάττι, μέσα από σχετική της ανάρτηση στα social media, ευχαρίστησε το προσωπικό, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές της κλινική όπου νοσηλευόταν, ενώ τόνισε πως έλαβε πολλή αγάπη από τον κόσμο.

«Αυτός ο μήνας ήταν ειλικρινά χάλια, αλλά τώρα είμαι καλά. Ευχαριστώ πάρα τους όλους τους εξαιρετικούς γιατρούς, τις νοσηλεύτριες που τους γκρίνιαζα όλη μέρα (και όλη νύχτα) γιατί φοβάμαι τις βελόνες, εσένα καλέ μου τραυματιοφορέα που ξέρεις ποιος είσαι, τις κυρίες που φτιάχνατε το δωμάτιο και που φέρνατε το φαγητό», σημείωσε χαρακτηριστικά αναφερόμενοι στους ειδικούς και στην αγάπη του κόσμου, ενώ έγραψε μεταξύ άλλων, πως η περιοδεία της θα προγραμματιστεί εκ νέου:

«Τους φίλους μου, την οικογένειά μου σας αγαπώ πολύ. Δεν έχω προλάβει να απαντήσω σε όλα τα μηνύματά σας ακόμα – ευχαριστώ. Η περιοδεία στις ΗΠΑ θα προγραμματιστεί εκ νέου σύντομα».

