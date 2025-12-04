Το τραγούδι πους της αφιέρωσε.

Η Θεσσαλονίκη γέμισε χριστουγεννιάτικη μαγεία καθώς ο Αντώνης Ρέμος ανέβηκε στη σκηνή της Πλατείας Αριστοτέλους για να ερμηνεύσει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου της πόλης.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, έδωσε το σύνθημα για να ανάψουν τα χιλιάδες λαμπάκια στο εντυπωσιακό δέντρο ύψους 18 μέτρων, ευχόμενος σε όλους «χρόνια πολλά και καλές γιορτές».

Η ξεχωριστή αυτή στιγμή για τον τραγουδιστή έγινε ακόμη πιο τρυφερή με την παρουσία της οικογένειάς του. Η σύζυγός του, Υβόννη Μπόσνιακ, και η 10χρονη κόρη τους, Ελένη, βρέθηκαν δίπλα του, μοιράζοντας στιγμές χαράς και συγκίνησης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η μικρή Ελένη ανέβηκε στη σκηνή και ο Αντώνης Ρέμος της αφιέρωσε ένα τρυφερό μήνυμα: «Παίρνεις μόνο αγάπη και είναι σαν να βγαίνουν φτερά μέσα από την ψυχούλα σου, να ξέρεις».

Λίγο αργότερα ο τραγουδιστης τραγούδησε ένα τραγούδι του και στο τέλος έδωσε ένα τρυφερό φιλί στην κόρη του.

{https://www.tiktok.com/@steve.toumpas/video/7579734247242566934?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7579933123129411094}