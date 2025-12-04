Μια από τις ολοκληρωμένες προτάσεις της αγοράς στα ηλεκτρικά C-SUV, ξεκινά πλέον από 28.990 ευρώ. Η Ευρώπη ακούει;

Το νέο Geely EX5 έρχεται να αναδιαμορφώσει τα δεδομένα στα ηλεκτρικά SUV, συνδυάζοντας εκλεπτυσμένη σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και τιμολόγηση που καθιστά την ηλεκτροκίνηση αισθητά πιο προσιτή στο ευρύ κοινό. Με αρχική τιμή από 28.990 ευρώ – συμπεριλαμβανομένης της κρατικής ενίσχυσης του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά 3 και των προνομίων του προγράμματος Freedom 100 – το μοντέλο τοποθετείται ως μία από τις πληρέστερες και πιο ελκυστικές προτάσεις της κατηγορίας, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην οικονομία αλλά και στην ουσία της ηλεκτροκίνησης.

Η πρόταση της Geely επιχειρεί να απαντήσει στο διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για πρακτικά, αποδοτικά και τεχνολογικά προηγμένα ηλεκτρικά μοντέλα, προσφέροντας πλούσιο εξοπλισμό, ανταγωνιστική αυτονομία και ένα αισθητικό αποτύπωμα που το διαφοροποιεί άμεσα στο δρόμο. Χωρίς περιττές σχεδιαστικές ακρότητες, το EX5 υιοθετεί μια καθαρή, σύγχρονη γραμμή με έμφαση στη λειτουργικότητα και την αεροδυναμική, προβάλλοντας τον ώριμο χαρακτήρα μιας μάρκας που γνωρίζει τι ζητά ο σύγχρονος οδηγός.

Το εσωτερικό ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία, με έμφαση στην εργονομία και την ψηφιακή εμπειρία. Η καμπίνα αξιοποιεί ευρύχωρη διαρρύθμιση, μεγάλη κεντρική οθόνη, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης και κορυφαίες τεχνολογίες άνεσης, στοιχεία που συνθέτουν μια αίσθηση πληρότητας πέρα από τα συνηθισμένα της κατηγορίας. Παράλληλα, ο ηλεκτροκινητήρας συνδυάζει ομαλή λειτουργία με στιβαρή επιτάχυνση, προσφέροντας την ελευθερία της ηλεκτροκίνησης σε καθημερινό επίπεδο, χωρίς άγχος αυτονομίας και χωρίς συμβιβασμούς στην πρακτικότητα.

Σημαντικό ρόλο στη συνολική πρόταση διαδραματίζουν και οι οικονομικές επιλογές απόκτησης. Εκτός από τα άμεσα οικονομικά οφέλη της τιμής λανσαρίσματος, το EX5 PRO διατίθεται και μέσω του προγράμματος Freedom Finance με επιτόκιο 0% και μηνιαία δόση από 254 ευρώ, ανοίγοντας την πόρτα της ηλεκτροκίνησης σε όσους αναζητούν ευελιξία και χαμηλό κόστος χρήσης. Το πρόσθετο όφελος των 1.000 ευρώ για παραγγελίες της έκδοσης PRO ενισχύει ακόμη περισσότερο τη συνολική αξία της πρότασης.

Σε μια αγορά που ωριμάζει ταχύτατα και όπου ο καταναλωτής αναζητά ξεκάθαρες, αξιόπιστες και τεχνολογικά σύγχρονες λύσεις, το Geely EX5 εμφανίζεται ως μια από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις. Με τον συνδυασμό τιμής, εξοπλισμού, αυτονομίας και προνομιακών χρηματοδοτικών επιλογών, αποτελεί μια ουσιαστική ευκαιρία για όσους θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα στην ηλεκτροκίνηση με σιγουριά και πραγματική αξία.