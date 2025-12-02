Ένας πρωτοποριακός χώρος εμπειρίας που φέρνει τους επισκέπτες πιο κοντά στη φιλοσοφία, την τεχνολογία και τα μοντέλα της Geely.

Η Geely, μία από τις κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως, κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην ελληνική αγορά με την έναρξη λειτουργίας του πρώτου Geely Experience Store στη χώρα. Ο νέος εκθεσιακός χώρος βρίσκεται στη Λεωφόρο Κηφισίας 87, στον κόμβο Αμαρουσίου και σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας νέας εποχής για την εμπειρία των οδηγών με τη μάρκα Geely.

Το Geely Experience Store αποτελεί έναν σύγχρονο χώρο αλληλεπίδρασης, σχεδιασμένο για να προσφέρει στους επισκέπτες μια ολοκληρωμένη εμπειρία με τα οχήματα Geely, από την ανακάλυψη και τη δοκιμή των μοντέλων έως τις εξατομικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης.

Με έμφαση στην καινοτομία, την τεχνολογία και τη βιωσιμότητα, ο νέος χώρος αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία της Geely για «έξυπνη κινητικότητα για όλους». Οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τα νέα μοντέλα της εταιρείας, να ενημερωθούν για τις πρωτοποριακές λύσεις ηλεκτροκίνησης και να απολαύσουν μια εμπειρία υψηλής αισθητικής και φιλοξενίας.

Πρωταγωνιστής του νέου Geely Experience Store είναι το Geely EX5, το ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό SUV που συνδυάζει μοντέρνο σχεδιασμό, κορυφαία τεχνολογία και υψηλή αποδοτικότητα.

Με υψηλή τεχνολογία, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και πλήρες επίπεδο εξοπλισμού με έμφαση στην άνεση και την ψηφιακή αλληλεπίδραση, το νέο Geely EX5 ενσαρκώνει το όραμα της Geely για προσιτή, έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα.

Η GEO Mobility Hellas συνεχίζει δυναμικά την ανάπτυξή της Geely στην Ελλάδα, με σχέδια για τη δημιουργία νέων Geely Experience Stores σε κομβικά σημεία της χώρας.

Η επέκταση αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της εταιρείας να προσφέρει σε ακόμη περισσότερους οδηγούς τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά την τεχνολογία, την ποιότητα και το όραμα της Geely για τη νέα εποχή της αυτοκίνησης.

Το opening της νέας έκθεσης ξεκινά δυναμικά με τα Geely Welcome Days, όπου η Geely θα καλωσορίσει το κοινό προσφέροντας μοναδικά προνόμια και μια ολοκληρωμένη εμπειρία γνωριμίας με τη νέα εποχή της αυτοκίνησης. Από την 1η έως τις 6 Δεκεμβρίου, το κοινό θα μπορεί να επισκεφθεί το Geely Experience Store στη Λεωφόρο Κηφισίας 87, να δει από κοντά το ολοκαίνουργιο Geely EX5 και να το αποκτήσει από 28.990€ με Welcome Bonus και επιδότηση ΚΗ3 ή με 0% επιτόκιο και 254€ τον μήνα. Μόνο για τις ημέρες των Geely Welcome Days, η Geely προσφέρει επιπλέον 4 χρόνια δωρεάν service, κάνοντας την απόκτηση του νέου Geely EX5 ακόμη πιο προσιτή και συμφέρουσα.

Geely Experience Store: Λ. Κηφισίας 87, κόμβος Αμαρουσίου Μαρούσι.