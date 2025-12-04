Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί καρπό της εργασίας μιας ομάδας υψηλού επιπέδου.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ολοκλήρωσε την αναθεώρηση του πλαισίου κανόνων που διέπουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ευρωζώνης και ετοιμάζεται να ανακοινώσει τα πορίσματά της μέσα στις επόμενες ημέρες, όπως έκανε γνωστό η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ. Μιλώντας στους νομοθέτες στις Βρυξέλλες, η Λαγκάρντ αποκάλυψε ότι την Πέμπτη της επόμενης εβδομάδας ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Λουίς ντε Γκίντος, θα παρουσιάσει λεπτομερώς τις προτάσεις για την απλοποίηση των κανονισμών σε περίπου 15 διαφορετικούς τομείς. Η ίδια τόνισε ότι η διαδικασία υπήρξε απαιτητική αλλά ολοκληρώθηκε με επιτυχία, εξασφαλίζοντας την έγκριση όλων των εθνικών κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί καρπό της εργασίας μιας ομάδας υψηλού επιπέδου, στην οποία συμμετέχουν κορυφαίοι αξιωματούχοι σημαντικών ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών, με στόχο τη μείωση του ρυθμιστικού φόρτου για τον τραπεζικό κλάδο. Παρότι οι εμπλεκόμενοι διαβεβαιώνουν ότι η προσπάθεια δεν αποσκοπεί σε απορρύθμιση, ορισμένοι εκφράζουν ανησυχίες ότι η απλοποίηση των κανόνων ενδέχεται να οδηγήσει σε χαλάρωση της εποπτείας.

Το ευρωπαϊκό εγχείρημα εξελίσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ρυθμιστικές αρχές σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο κινούνται ήδη προς την κατεύθυνση αναθεώρησης των δικών τους κανόνων. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η διαφορά ταχύτητας στη διαδικασία ενδέχεται να αποδυναμώσει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών τραπεζών, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για ένα απλούστερο αλλά αποτελεσματικό πλαίσιο, χωρίς να θιγεί η σταθερότητα που επιδιώχθηκε μετά την κρίση του 2008.

Η Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στους νομοθέτες, οι οποίοι θα κληθούν να επιλέξουν ποιες από τις προτάσεις θα αποσταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως ανέφερε, η απλοποίηση των διαδικασιών θα διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ θα καταστήσει πιο αποτελεσματικό το έργο των τραπεζών κατά την αξιολόγηση κινδύνου και την εκτίμηση των εξασφαλίσεων.

Ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, η Λαγκάρντ αποκάλυψε επίσης ότι το ESRB έχει προχωρήσει σε αντίστοιχη εσωτερική αξιολόγηση, με στόχο τον εξορθολογισμό των δικών του διαδικασιών. Από τις 90 εργασίες που είχαν σωρευτεί διαχρονικά, οι 40 κρίθηκαν περιττές ή μη παραγωγικές, παρά το γεγονός ότι απαιτούσαν σημαντικό χρόνο και πόρους.