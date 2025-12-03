Προειδοποίηση της ΕΜΥ για κακοκαιρία με έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες.

Σφοδρή κακοκαιρία με έντονες και επαναλαμβανόμενες καταιγίδες και βροχές αναμένεται στη χώρα μας από αύριο. Μάλιστα στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθεί και η Αττική όπου από το βράδυ της Πέμπτης - ξημερώματα Παρασκευής τα φαινόμενα θα έχουν διάρκεια και ένταση.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Star, Θοδωρή Κολυδά, τα φαινόμενα θα διαρκέσουν μέχρι και το Σάββατο όπου και αναμένεται να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Η ανάρτηση του μετεωρολόγου:

Επισημαίνεται από την ΕΜΥ οτι τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Δεδομένου οτι το κύμα κακοκαιρίας έχει ήδη κόκκινο συναγερμό και επεκτείνεται -με άλλα χαρακτηριστικά-και στην υπόλοιπη Ανατολική Μεσόγειο, προτείνουμε να εξεταστεί η ονοματοδοσία αυτού σε #BYRON όπως προβλέπεται και προκύπτει απο τον σχετικό κατάλογο της #Eumetnet για την Νοτιοανατολική Ευρώπη.

