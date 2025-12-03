Καταιγίδες έρχονται από σήμερα στην Αττική με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να ξεσπάνε κυρίως Πέμπτη και Παρασκευή.

Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας θα πλήξει από την Πέμπτη το μεγαλύτερο μέρος της χώρας ενώ και η Αττική θα δεχτεί έντονες βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Από την Πέμπτη τα μεσάνυχτα θα ξεκινήσει μια σοβαρή κακοκαιρία όχι μόνο για την Αττική αλλά και για αρκετές περιοχές της χώρας, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του Action24, Γιώργος Παπαϊωάννου.

Η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από σήμερα, με βροχές στην Αττική, αλλά ο καιρός θα επιδεινωθεί ουσιαστικά από την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Η Παρασκευή θα είναι η χειρότερη ημέρα αλλά και η Πέμπτη θα είναι μία ημέρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Είναι μία κακοκαιρία που χρειάζεται προσοχή και για την Αττική. Ίσως είναι η πιο σοβαρή κακοκαιρία της χρονιάς.

Στην Αττική περιμένουμε βροχές από το βράδυ της Πέμπτης και προς τα μεσάνυχτα θα ενταθούν μέχρι και το πρωί της Παρασκευής. Θα έχουμε παροδικά ισχυρές βροχές στην Αττική.

Εκείνες τις ώρες η Αττική θα παρουσιάσει την πιο σημαντική επιδείνωση καθώς θα δεχθεί έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειώνονται μέχρι και το μεσημέρι της Παρασκευής. Τα πιο έντονα φαινόμενα- ο μεγαλύτερος όγκος βροχής- αναμένεται στη δυτική Αττική, δηλαδή περιοχές όπως η Κινέττα, τα Μέγαρα και η Μάνδρα.

Σε αυτές τις περιοχές αναμένονται ισχυρές και επίμονες καταιγίδες. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή μέχρι Παρασκευή πρωί και μεσημέρι.

Σήμερα ίσως βγει και έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ.

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα στην Αττική

Στον νομό Αττικής έχουμε ήδη συννεφιές και σιγά-σιγά θα αυξηθούν και κυρίως από το απόγευμα και στη συνέχεια θα ξεκινήσουν βροχές.

Υπάρχει κίνδυνος για έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και χαλαζοπτώσεις, ακόμα και έντονους κεραυνούς, με δυνατούς ανέμους.

Οι ημέρες που θέλουν προσοχή για τον νομό Αττικής είναι η Πέμπτη (από το μεσημέρι και μετά) και η Παρασκευή (καθ'όλη τη διάρκεια). Τα φαινόμενα θα είναι έντονα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, πιθανόν να ξεπεράσουν τους 120 τόνους ανά στρέμμα, όπως και στην κεντρική και νότια Πελοπόννησο (100 τόνοι νερού)

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος, «ο νομός Αττικής δίνει σοβαρή υποψηφιότητα για να ξεπεράσει όσον αφορά το συγκεντρωτικό όγκο νερού ακόμα και τους 100-120 τόνους ανά στρέμμα».

Είναι τιμές που μπορεί να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα στον νομό Αττικής, κυρίως την Παρασκευή.

