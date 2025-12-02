Σε εξέλιξη είναι η εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Μηχανικών του ΤΕΕ για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής . Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη.
Ακολουθεί το πρόγραμμα της εκδήλωσης:
Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής:
Διάλογος και μέτρα για την άμεση αντιμετώπισή του
17.00: Προσέλευση
17.30:Εισαγωγικές τοποθετήσεις
Τάσος Νικολαΐδης, Βουλευτής Δράμας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Υποδομών και Μεταφορών
Νίκος Μήλης, Επικεφαλής παράταξης ΔΗΣΥΜ & Πρόεδρος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
17.45: 1ο πάνελ | Υποδομές & Αυτοδιοίκηση: Από τα μεγάλα έργα στις τοπικές επιπτώσεις
Συντονιστής: Κώστας Ντελέζος, Δημοσιογράφος
Γιάννης Κωνσταντάντος, Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης, Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων
Μάριος Ψυχάλης, Δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης
Στάθης Ψυρρόπουλος, Δήμαρχος Ηλιούπολης
18.15: 2o πάνελ | Διαχείριση Κυκλοφορίας και Έξυπνες Λύσεις
Συντονιστής:Δημήτρης Σαρηγιάννης, Γραμματέας Τομέα Υποδομών ΠΑΣΟΚ
Ηρώ Δουμάνη:Πρόεδρος τηςΔιεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφορών (IRU), Γενική Διευθύντρια της ΟΦΑΕ, Αναπ, Γραμματέας Τομέα Μεταφορών ΠΑΣΟΚ «Ανάπτυξη Συνδυασμένων Μεταφορών. Από τη στρατηγική γεωγραφική θέση, στη διαμόρφωση μιας Εθνικής Πολιτικής Μεταφορών»
Παναγιώτης Παπαντωνίου:Αναπ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, πρώην Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Αναπ. Γραμματέας Τομέα Μεταφορών ΠΑΣΟΚ «Κυκλοφοριακή Συμφόρηση και Μεταφορική Φτώχεια – Λύσεις από τη Διαχείριση της Κυκλοφορίας»
Αντώνης Πολυχρονόπουλος:Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, Τεχνικός Διευθυντής ΚΤΕΟ ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ Α.Ε, Τεχνικός Σύμβουλος του Πανελληνίου Συνδέσμου ΙΚΤΕΟ «ΚΤΕΟ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ- ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ.Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων: Μια υποτιμημένη παράμετρος του κυκλοφοριακού προβλήματος»
Ελένη Μισοκεφάλου:Εντεταλμένη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέλος Τομέα Μεταφορών ΠΑΣΟΚ «Ρεαλιστικές και Άμεσα Υλοποιήσιμες Παρεμβάσεις για τη Βελτίωση της Δημόσιας Συγκοινωνίας στην Αττική»
Νικόλαος Ηλιού: Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γραμματέας Τομέα Μεταφορών ΠΑΣΟΚ «Κρίσιμα Έργα Οδικών Υποδομών Αττικής»
19.20: Παρέμβαση Χάρη Δούκα, Δημάρχου Αθηναίων
19.30: Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής