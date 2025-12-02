Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη.

Σε εξέλιξη είναι η εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Μηχανικών του ΤΕΕ για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής . Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη.

Δείτε την εκδήλωση LIVE εδώ

{https://www.youtube.com/watch?v=CEJEFgP51KE}

{https://www.youtube.com/watch?v=NjYhJdwVYB8}

Ακολουθεί το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής:

Διάλογος και μέτρα για την άμεση αντιμετώπισή του

17.00: Προσέλευση

17.30:Εισαγωγικές τοποθετήσεις

Τάσος Νικολαΐδης, Βουλευτής Δράμας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Υποδομών και Μεταφορών

Νίκος Μήλης, Επικεφαλής παράταξης ΔΗΣΥΜ & Πρόεδρος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

17.45: 1ο πάνελ | Υποδομές & Αυτοδιοίκηση: Από τα μεγάλα έργα στις τοπικές επιπτώσεις

Συντονιστής: Κώστας Ντελέζος, Δημοσιογράφος

Γιάννης Κωνσταντάντος, Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης, Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων

Μάριος Ψυχάλης, Δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης

Στάθης Ψυρρόπουλος, Δήμαρχος Ηλιούπολης

18.15: 2o πάνελ | Διαχείριση Κυκλοφορίας και Έξυπνες Λύσεις

Συντονιστής:Δημήτρης Σαρηγιάννης, Γραμματέας Τομέα Υποδομών ΠΑΣΟΚ

Ηρώ Δουμάνη:Πρόεδρος τηςΔιεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφορών (IRU), Γενική Διευθύντρια της ΟΦΑΕ, Αναπ, Γραμματέας Τομέα Μεταφορών ΠΑΣΟΚ «Ανάπτυξη Συνδυασμένων Μεταφορών. Από τη στρατηγική γεωγραφική θέση, στη διαμόρφωση μιας Εθνικής Πολιτικής Μεταφορών»

Παναγιώτης Παπαντωνίου:Αναπ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, πρώην Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Αναπ. Γραμματέας Τομέα Μεταφορών ΠΑΣΟΚ «Κυκλοφοριακή Συμφόρηση και Μεταφορική Φτώχεια – Λύσεις από τη Διαχείριση της Κυκλοφορίας»

Αντώνης Πολυχρονόπουλος:Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, Τεχνικός Διευθυντής ΚΤΕΟ ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ Α.Ε, Τεχνικός Σύμβουλος του Πανελληνίου Συνδέσμου ΙΚΤΕΟ «ΚΤΕΟ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ- ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ.Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων: Μια υποτιμημένη παράμετρος του κυκλοφοριακού προβλήματος»

Ελένη Μισοκεφάλου:Εντεταλμένη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέλος Τομέα Μεταφορών ΠΑΣΟΚ «Ρεαλιστικές και Άμεσα Υλοποιήσιμες Παρεμβάσεις για τη Βελτίωση της Δημόσιας Συγκοινωνίας στην Αττική»

Νικόλαος Ηλιού: Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γραμματέας Τομέα Μεταφορών ΠΑΣΟΚ «Κρίσιμα Έργα Οδικών Υποδομών Αττικής»

19.20: Παρέμβαση Χάρη Δούκα, Δημάρχου Αθηναίων

19.30: Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής