Λίγες ημέρες νωρίτερα θα δουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα το Δώρο Χριστουγέννων στους λογαριασμούς τους.

Η αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα έχει ξεκινήσει, με τη φετινή χρονιά να φέρνει μια σημαντική διαφοροποίηση: το δώρο θα καταβληθεί υποχρεωτικά νωρίτερα.

Η 21η Δεκεμβρίου, που αποτελεί την τελευταία ημερομηνία καταβολής του δώρου σύμφωνα με τη νομοθεσία, πέφτει φέτος Κυριακή. Έτσι, οι εργοδότες οφείλουν να εξοφλήσουν το ποσό του δώρου το αργότερο έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, ώστε να μην θεωρηθεί εκπρόθεσμη η πληρωμή.

Ποιοι δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων

Το Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξάρτητα από το αν η σύμβασή τους είναι:

αορίστου ή ορισμένου χρόνου πλήρους ή μερικής απασχόλησης

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων

Η βάση υπολογισμού είναι οι αποδοχές που λαμβάνει ο εργαζόμενος στις 10 Δεκεμβρίου.

Αν η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από αυτή την ημερομηνία, το δώρο υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές της ημέρας λύσης της σύμβασης.

Ο τρόπος υπολογισμού διαφέρει ανάλογα με το είδος της αμοιβής:

Για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό: το πλήρες δώρο αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό

το πλήρες δώρο αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο: το πλήρες δώρο αντιστοιχεί σε 25 ημερομίσθια

Ποια περίοδος λαμβάνεται υπόψη

Η περίοδος υπολογισμού του δώρου είναι από 1η Μαΐου έως και 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Όσοι εργάστηκαν αδιάλειπτα όλο το διάστημα, λαμβάνουν ολόκληρο το δώρο.

Όσοι εργάστηκαν μικρότερο διάστημα, δικαιούνται αναλογικό ποσό.

Η αναλογία υπολογίζεται ως εξής:

2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες εργασιακής σχέσης.

Ακόμα και εργαζόμενοι που δεν συμπληρώνουν τις 19 ημέρες, λαμβάνουν αντίστοιχο κλάσμα.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ONLINE ΤΟ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Τι γίνεται με τις ημέρες απουσίας

Ορισμένες ημέρες απουσίας συνυπολογίζονται κανονικά στο διάστημα για τον υπολογισμό του δώρου, όπως:

ετήσια άδεια

άδεια μητρότητας

σπουδαστική άδεια

Στην περίπτωση της ασθένειας: