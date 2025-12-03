Ο Ανδρέας Λοβέρδος απάντησε για τη σύλληψη του γιου του για απείθεια στη Νέα Ερυθραία. Τι δήλωσε.

Τη δική του απάντηση για την προ ημερών σύλληψη του γιου του στη Νέα Ερυθραία έδωσε ο Ανδρέας Λοβέρδος, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή το βράδυ της Τρίτης (03/12).

Ο 20χρονος συνελήφθη για απείθεια, μετά από καταδίωξη ΙΧ στο οποίο ήταν συνοδηγός.

«Ο νόμος είναι ίδιος για όλους τους πολίτες, είτε άνδρες είτε γυναίκες, είτε νεότεροι είτε μεγαλύτεροι. Είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο και ο νόμος συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο. Τελεία και παύλα. Είναι γραμμή πλεύσης, την ακολούθησα και για τον εαυτό μου και για τον γιο μου. Έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες», όπως είπε ο κ. Λοβέρδος.

«Υπάρχουν πράγματα που βγήκαν στη δημοσιότητα και δεν είναι μέσα στη δικογραφία, όπως π.χ. αυτό που φέρεται να είπε» δήλωσε.

«Το παιδί μου είναι το παιδί μου, το στηρίζω, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του. Ποια είναι η πράξη του, θα την εξετάσει το δικαστήριο» ανέφερε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deo17q8ml32p?integrationId=40599y14juihe6ly}