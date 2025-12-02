Τα καταγγελλόμενα αδικήματα αφορούν στην περίοδο 2021-2022.

Η πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματικής υπηρεσίας (EEAS), Φεντερίκα Μογκερίνι, συνελήφθη στο Βέλγιο στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) για πιθανή απάτη, ευνοιοκρατία και αθέμιτες πρακτικές στη διαχείριση χρηματοδοτήσεων της Ε.Ε.

Η σύλληψή της έγινε μετά από ταυτόχρονες εφόδους της βελγικής αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του EEAS στις Βρυξέλλες και σε εγκαταστάσεις του College of Europe στη Μπριζ, όπου η Μογκερίνι ασκεί καθήκοντα πρύτανη από το 2020. Σύμφωνα με τις αρχές, οι έρευνες αφορούν πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση νέων διπλωματών την περίοδο 2021–2022.

Συνολικά τρία άτομα συνελήφθησαν η Φεντερίκα Μογκερίνι, υψηλόβαθμος μάνατζερ του Κολλεγίου της Ευρώπης και ο Ιταλός διπλωμάτης Στέφανο Σαννίνο, πρώην γενικός γραμματέας του EEAS. Τα υπό διερεύνηση αδικήματα περιλαμβάνουν απάτη στη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου.

Κεντρικό σημείο της έρευνας αποτελεί η υποψία ότι στελέχη του Κολλεγίου είχαν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες για τον δημόσιο διαγωνισμό, πριν αυτός ανακοινωθεί επίσημα — κάτι που θα συνιστούσε παραβίαση των κανόνων ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων φορέων. Το 2022, το Κολλέγιο αγόρασε κτίριο στη Μπριζ για τις ανάγκες του προγράμματος, λίγο πριν εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 654.000 ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) είχε προηγουμένως κάνει προκαταρκτική έρευνα και συνεντεύξεις με εμπλεκόμενους, πριν ο φάκελος διαβιβαστεί επισήμως στην EPPO, η οποία έχει την αρμοδιότητα άσκησης ποινικών διώξεων για αδικήματα εις βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε. Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν απαγγείλει επίσημες κατηγορίες και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Το College of Europe, το EEAS και οι εμπλεκόμενοι δεν έχουν προβεί σε δημόσιες δηλώσεις. Αν επιβεβαιωθούν τα ευρήματα, θα πρόκειται για ένα από τα σοβαρότερα σκάνδαλα διαφθοράς των τελευταίων ετών στην Ε.Ε.