Οι ερωτήσεις ημερολογίου απαιτούν από εσάς να συνδυάσετε περιορισμούς, να αποκλείσετε αδύνατες επιλογές και να εντοπίσετε τη μοναδική χρονική στιγμή που ικανοποιεί όλους τους κανόνες. Είστε έτοιμοι;

Πολλοί αναρωτιούνται γιατί η προετοιμασία για τον επόμενο γραπτό διαγωνισμόξεκινά ήδη, τη στιγμή που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι διαδικασίες του προηγούμενου. Η απάντηση, όμως, βρίσκεται στη δυναμική του ίδιου του θεσμού: ο νέος πανελλήνιος προβλέπεται για το 2027 και οι εξελίξεις, όταν ξεκινήσουν, θα είναι ξανά ταχύτατες.

Η εμπειρία των τελευταίων τριών ετών έχει δείξει ότι οι υποψήφιοι συχνά αιφνιδιάζονται από τον ρυθμό των γεγονότων. Γι’ αυτό η έγκαιρη προετοιμασία δεν είναι βιασύνη, είναι στρατηγική.

Στόχος είναι, όταν φτάσει εκείνη η στιγμή, οι υποψήφιοι να έχουν ήδη στη διάθεσή τους όλα τα απαραίτητα εφόδια (υλικό, μεθοδολογία, εξάσκηση) ώστε να μη βρεθούν αντιμέτωποι με τον χρόνο, αλλά να εισέλθουν στη διαδικασία με αυτοπεποίθηση και καθαρή στόχευση. Ο χρόνος περνά γρήγορα, και το 2027 δεν είναι τόσο μακριά όσο φαίνεται. Η προνοητικότητα σήμερα είναι η επιτυχία του αύριο.

Σήμερα εξετάζουμε τους παραγωγικούς συλλογισμούς, ένα από τα είδη λογικών δοκιμασιών που ενδέχεται οι υποψήφιοι να συναντήσουν σε ένα μελλοντικό γραπτό πανελλήνιο διαγωνισμό ΑΣΕΠ, εφόσον επιλεγεί να συμπεριληφθεί στη διαγωνιστική διαδικασία.

Πρόκειται για ασκήσεις που αξιολογούν την ικανότητα του υποψηφίου να καταλήγει σε ασφαλή συμπεράσματα βάσει συγκεκριμένων πληροφοριών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται σε αντίστοιχους διαγωνισμούς στο εξωτερικό.

Ένας τύπος παραγωγικού συλλογισμού είναι οι Ερωτήσεις Ημερολογίου, όπου οι υποψήφιοι καλούνται να οργανώσουν ένα ημερήσιο ή εβδομαδιαίο πρόγραμμα, ακολουθώντας ένα σύνολο περιοριστικών κανόνων. Πρόκειται για ασκήσεις που θυμίζουν πραγματικά σενάρια: ποιος μπορεί να παρευρεθεί πότε, ποια δραστηριότητα προηγείται ποιας, ποιες ημέρες είναι διαθέσιμες και ποιες αποκλείονται. Συχνά οι υποψήφιοι καλούνται να «σύρουν και να αποθέσουν» στοιχεία σε ένα δυναμικό ημερολόγιο. Ουσιαστικά, αυτά τα ερωτήματα μετρούν την ικανότητα του υποψηφίου να φιλτράρει περιορισμούς, να αποκλείει μη έγκυρες επιλογές και να καταλήγει στην μοναδική χρονική στιγμή που ικανοποιεί όλους τους όρους.

Πάμε να δούμε τρία παραδείγματα:

Πρόγραμμα ημερήσιας εκδρομής μιας ομάδας

Η ομάδα προγραμματίζει μια ημερήσια εκδρομή για τον επόμενο μήνα. Όλα τα μέλη της ομάδας πρέπει να είναι διαθέσιμα. Η εκδρομή πρέπει να κλειστεί τουλάχιστον δύο εβδομάδες νωρίτερα. Επιλέξτε όλες τις πιθανές καθημερινές του επόμενου μήνα, κατά τις οποίες όλα τα μέλη της ομάδας μπορούν να συμμετάσχουν στην εκδρομή.

Ημερολόγιο:

Επίλυση παραγωγικού συλλογισμού: Αποκλείουμε αρχικά τις ημέρες που το άτομο Α δεν μπορεί να συμμετάσχει. Οπότε όλες οι Δευτέρες και οι Παρασκευές αποκλείονται. Στη συνέχεια, αποκλείουμε τις ημέρες που το άτομο Β δεν μπορεί να συμμετάσχει, οπότε αποκλείουμε τις Πέμπτες του μήνα. Οι μόνες πιθανές ημέρες για το ταξίδι είναι οι Τρίτες και οι Τετάρτες. Τώρα θα λάβουμε υπόψη και τις διακοπές του Ατόμου Γ, το οποίο θα απουσιάζει την τελευταία Τετάρτη του μήνα. Τώρα θα εφαρμόσουμε τον κανόνα κράτησης δύο εβδομάδων. Κοιτάζοντας το ημερολόγιο θα αποκλείσουμε τις Τρίτες και τις Τετάρτες που βρίσκονται στις τελευταίες δύο εβδομάδες του μήνα. Ακολουθώντας αυτά τα βήματα και εφαρμόζοντας τους περιορισμούς, μπορούμε πλέον να προσδιορίσουμε τις συγκεκριμένες ημερομηνίες κατά τις οποίες είναι δυνατό το ταξίδι.

Πρόγραμμα συνεργείου μετακομίσεων

Έξι τμήματα μετακομίζουν σε νέα γραφεία. Προσλήφθηκε ένα συνεργείο μετακομίσεων και οι μεταφορείς εργάζονται για τη μετακόμιση κάθε τμήματος για τέσσερις συνεχόμενες ημέρες, ξεκινώντας από τις 2 του μήνα. Οι μεταφορείς εργάζονται κάθε ημέρα της εβδομάδας. Μετά από τέσσερις ημέρες εργασίας, παίρνουν μία μέρα άδεια. Επιλέξτε τις ημερομηνίες κατά τις οποίες τα τμήματα Αγορών και Έρευνας & Ανάπτυξης ξεκινούν τις μετακομίσεις τους.

Ημερολόγιο:

Επίλυση παραγωγικού συλλογισμού: Η ερώτησή εδώ πότε ξεκινούν οι μετακομίσεις των τμημάτων Αγορών και Έρευνας & Ανάπτυξης. Πρώτα από όλα χωρίζουμε τον μήνα σε έξι περιόδους. Υπάρχουν έξι τμήματα που μετακομίζουν και κάθε μετακόμιση διαρκεί 4 ημέρες ενώ μεσολαβεί και μία ημέρα άδειας μεταξύ των μετακομίσεων ξεκινώντας από τις 2 του μήνα. Το Τμήμα Τεχνολογίας είναι το 5ο τμήμα που μετακομίζει. Η μετακόμιση του Ανθρώπινου Δυναμικού περιλαμβάνει την 18η του μήνα, γεγονός που το καθιστά το 4ο τμήμα που μετακομίζει. Η μετακόμιση του τμήματος Πληροφορικής περιλαμβάνει την 13η του μήνα, γεγονός που το καθιστά το 3ο τμήμα που μετακομίζει. Το τμήμα Πωλήσεων ξεκινά τη μετακόμισή του την Τετάρτη. Η μόνη περίοδος που ξεκινά την Τετάρτη είναι η δεύτερη. Τα μόνα δύο τμήματα που απομένουν είναι το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης και το Τμήμα Αγορών. Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης μετακινείται πριν από το Τμήμα Πωλήσεων που σημαίνει ότι είναι το πρώτο που μετακινείται οπότε ξεκινά τη 2η του μήνα. Τέλος, το Τμήμα Αγορών μετακινείται μετά το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, που σημαίνει ότι είναι το τελευταίο που μετακινείται δηλαδή την 27η του μήνα.

Πρόγραμμα συνοδών σκύλων

Αυτό το μήνα προσλήφθηκαν πέντε συνοδοί σκύλων. Κάθε συνοδός έχει αναλάβει να εργαστεί για τέσσερις συνεχόμενες ημέρες και μόνο ένας συνοδός εργάζεται κάθε εργάσιμη ημέρα. Με βάση τους κανόνες του προγράμματος, προσδιορίστε την πρώτη και την τελευταία εργάσιμη ημέρα για την Ιουλία.

Ημερολόγιο:

Επίλυση παραγωγικού συλλογισμού: Αρχικά παρατηρούμε ότι ο μήνας μας ξεκινά Σάββατο (μη εργάσιμη ημέρα) και περιλαμβάνει 28 ημέρες. Κοιτάμε τους πιο εύκολους κανόνες πρώτα. Μία από τις ημέρες που εργάζεται ο Θωμάς είναι η 20η του μήνα. Επομένως, ο Θωμάς είναι ο 4ος συνοδός σκύλων του μήνα. Κατόπιν, βλέπουμε ότι η Λίζα δεν μπορεί να εργαστεί Δευτέρες οπότε η μόνη περίοδος που δεν περιλαμβάνεται Δευτέρα είναι η τελευταία. Οπότε, η Λίζα είναι ο 5ος συνοδός σκύλων του μήνα. Αφού η Ιουλία πρέπει να εργαστεί αμέσως πριν ή μετά τον Θωμά και ο Θωμάς όπως είδαμε είναι ο 4ος συνοδός και μετά από αυτόν υπάρχει η Λίζα τότε η Ιουλία θα είναι ο 3ος συνοδός σκύλων του μήνα. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Τιμολέων ο οποίος θα εργαστεί πριν ή μετά από την Ιουλία. Και αφού ο Θωμάς είναι μετά την Ιουλία τότε θα εργαστεί πριν και θα είναι ο 2ος συνοδός σκύλων του μήνα. Ο Φώτης είναι ο πρώτος συνοδός του μήνα και εφαρμόζεται και ο κανόνας που λέει ότι δεν μπορεί να είναι ο τελευταίος. Τώρα γνωρίζουμε ότι η Ιουλία ως 3η συνοδός ξεκινά την 13η του μήνα και τελειώνει την 18η του μήνα.