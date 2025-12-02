Η ΟΣΥ προχωρά σε μία από τις μεγαλύτερες ενισχύσεις προσωπικού των τελευταίων ετών, καθώς έχει ανοίξει 290 μόνιμες θέσεις για ΔΕ Οδηγούς Λεωφορείων.

Σε εξέλιξη μέχρι βρίσκεται μεγάλη προκήρυξη της ΟΣΥ για 290 μόνιμες προσλήψεις.

Η προκήρυξη αφορά αποκλειστικά τον κλάδο ΔΕ Οδηγών Λεωφορείων (Κωδικός 100) και οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

145 θέσεις χωρίς απαιτούμενη εμπειρία: Μια μεγάλη ευκαιρία για όσους θέλουν να ξεκινήσουν στον κλάδο των οδικών μεταφορών.

145 θέσεις με υποχρεωτική επαγγελματική εμπειρία: Ιδανικό για όσους έχουν ήδη εργαστεί σε αστικές ή υπεραστικές συγκοινωνίες.

Η επιλογή γίνεται με σειρά προτεραιότητας, ενώ η βασική κατηγορία συμμετοχής είναι η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ). Εάν μείνουν κενές θέσεις, υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής και υποψηφίων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

Ο ρόλος των οδηγών στην ΟΣΥ

Η ΟΣΥ αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» των αστικών μετακινήσεων στην Αττική. Οι οδηγοί της:

Ενισχύουν τη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών.

Εξασφαλίζουν καθημερινές και ασφαλείς μετακινήσεις για χιλιάδες πολίτες.

Συμβάλλουν στην ποιοτική εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν:

Εκτέλεση προγραμματισμένων δρομολογίων.

Ασφαλή μετακίνηση και εξυπηρέτηση των επιβατών.

Τήρηση των προτύπων κυκλοφορίας και των δρομολογίων.

Η θέση είναι ιδανική για όσους αναζητούν σταθερή εργασία, προοπτικές εξέλιξης και συμμετοχή σε έναν κρίσιμο δημόσιο φορέα μεταφορών.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Πριν υποβληθεί η αίτηση, οι υποψήφιοι πρέπει να καλύπτουν τα παρακάτω κριτήρια:

Ιθαγένεια & γνώση ελληνικής γλώσσας:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πολίτες κρατών–μελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι και ομογενείς από Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο, Τένεδο ή Αίγυπτο.

Όσοι δεν διαθέτουν ελληνική ιθαγένεια χρειάζονται πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Β1 ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο τίτλο.

Όριο ηλικίας:

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεννηθεί από το 1980 έως το 2004.

Υγεία & ικανότητα για καθήκοντα οδηγού:

Σωματική και ψυχική υγεία, πλήρης ικανότητα για άσκηση καθηκόντων.

Κατά τη δοκιμαστική περίοδο ενδέχεται ψυχομετρικές εξετάσεις και ιατρικοί έλεγχοι.

Ποινικά κωλύματα:

Δεν γίνονται δεκτοί όσοι έχουν καταδικαστεί για συγκεκριμένα αδικήματα, είναι υπόδικοι για κακουργήματα, έχουν στερηθεί πολιτικά δικαιώματα ή έχουν απολυθεί από δημόσιο ή συγκοινωνιακό φορέα τα τελευταία 5 έτη.

Στρατιωτικές υποχρεώσεις:

Για άνδρες υποψηφίους απαιτείται εκτέλεση θητείας ή νόμιμη απαλλαγή.

Τυπικά προσόντα & άδειες οδήγησης:

Τίτλοι σπουδών σύμφωνα με την προκήρυξη.

Άδειες οδήγησης λεωφορείων σε ισχύ.

Αναγνωρίσεις – ισοτιμίες τίτλων εξωτερικού όπου χρειάζεται.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις ολοκληρώνονται την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 23:59, σύμφωνα με την ηλεκτρονική υποβολή στην πλατφόρμα της ΟΣΥ.