Πώς πρέπει να αερίζετε το σπίτι σας: Οι ακατάλληλες ώρες και η σωστή στρατηγική ανά δωμάτιο.

Οι κρύες πρωινές ώρες μοιάζουν «ιδανική στιγμή» για να αερίσουμε το σπίτι, όμως αυτή η καθημερινή συνήθεια μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για την υγεία και την τσέπη μας.

Πολλοί ανοίγουν τα παράθυρα αμέσως μετά το πρωινό, πιστεύοντας ότι ο παγωμένος αέρας θα διώξει τα μικρόβια, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι την ώρα αυτή η ατμόσφαιρα έξω είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Μεταξύ 8 και 10 π.μ., η κίνηση στους δρόμους είναι αυξημένη, οι κινητήρες δουλεύουν, τα οχήματα επιταχύνουν και φρενάρουν, και οι δρόμοι των πόλεων γεμίζουν καυσαέρια, λεπτά σωματίδια και οξείδια του αζώτου.

Ο αέρας που εισέρχεται μέσω των ανοιχτών παραθύρων δεν φρεσκάρει τον χώρο· αντίθετα, μεταφέρει μέσα στο σπίτι επιβλαβείς ρύπους που συσσωρεύονται σε έπιπλα, χαλιά και κουρτίνες και αναμειγνύονται με εσωτερικούς ρύπους όπως καπνός μαγειρέματος, υπολείμματα καθαριστικών, τρίχες κατοικιδίων και πτητικές οργανικές ενώσεις.

Η συνεχής έκθεση σε αυτά τα λεπτά σωματίδια σχετίζεται με ερεθισμό των αναπνευστικών οδών, επιδείνωση του άσθματος, αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο και πονοκεφάλους. Τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις επηρεάζονται πιο γρήγορα, και ένας καθημερινός αερισμός κατά τη διάρκεια της πρωινής ώρας αιχμής αυξάνει σταδιακά την έκθεσή τους χωρίς να το αντιλαμβάνονται.

Μία ώρα καλοριφέρ για κάθε 10 λεπτά αερισμού

Επιπλέον, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες της ημέρας εμφανίζονται συνήθως νωρίς το πρωί. Όταν ανοίγουμε τα παράθυρα εκείνη την ώρα, ο ψυχρός αέρας εισχωρεί, με αποτέλεσμα η εσωτερική θερμοκρασία να πέφτει γρήγορα, οι τοίχοι και τα έπιπλα να ψύχονται και τα θερμαντικά σώματα ή οι αντλίες θερμότητας να καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια για να επαναφέρουν τη θερμοκρασία.

Ένας σύντομος αερισμός δέκα λεπτών τη λάθος στιγμή μπορεί να αντισταθμίσει τη δουλειά μιας ώρας θέρμανσης και να αυξήσει σημαντικά τους λογαριασμούς ενέργειας.

Πότε πρέπει να αερίζουμε το σπίτι, η σωστή στρατηγική σε κάθε δωμάτιο

Η σωστή χρονική στιγμή για αερισμό είναι καθοριστική. Οι καλύτερες ώρες είναι περίπου μεταξύ 12 μ.μ. και 2 μ.μ., όταν η θερμοκρασία έχει ανέβει ελαφρώς και η κίνηση των δρόμων έχει μειωθεί.

Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η απώλεια θερμότητας και η έκθεση σε ρύπανση. Ο αερισμός πρέπει να είναι σύντομος αλλα συντονισμένος – 5 έως 10 λεπτά με πλατιά ανοικτά παράθυρα ωστέ να δημιουργείται, αντί για παράθυρα στην ανάκληση όλη την ημέρα.

Επιπλέον, η στρατηγική πρέπει να διαφοροποιείται ανά δωμάτιο.

Κουζίνες και μπάνια χρειάζονται στοχευμένο αερισμό μετά το μαγείρεμα ή το ντους, για να μειωθεί η υγρασία και να περιοριστεί η ανάπτυξη μούχλας. Τα υπνοδωμάτια, όπου συσσωρεύεται CO₂ και υγρασία κατά τη νύχτα, αερίζονται καλύτερα λίγο αργότερα το πρωί, όταν η κίνηση μειώνεται και ο ήλιος έχει ζεστάνει τον αέρα. Σε περιπτώσεις όπου το πρόγραμμα απαιτεί πρωινή έξοδο, η λύση είναι σύντομος αερισμός πριν τον ύπνο ή ελαφρύτερος αερισμός τα Σαββατοκύριακα κατά το μεσημέρι.

Με άλλα λόγια, το ζητούμενο δεν είναι να αποφύγουμε τον αερισμό, αλλά να τον κάνουμε έξυπνα: σύντομα, στοχευμένα και σε ώρες που μειώνουν την έκθεση σε ρύπους και την απώλεια θερμότητας, εξασφαλίζοντας καθαρό αέρα και οικονομία ενέργειας.

