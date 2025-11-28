Δεν χρειάζεται πλέον να σβήνεις τα φώτα στο δωμάτιο σου. Δες το λόγο.

Μία ατάκα ακούγαμε όλοι μας στο σπίτι ξανά και ξανά μεγαλώνοντας. «Σβήνε τα φώτα όταν φεύγεις από το δωμάτιο!»

Αυτό συνέβαινε είτε για την εξοικονόμηση ενέργειας ή για το να μειώσουν τον λογαριασμό του ρεύματος. Υπήρχαν και φορές που πιθανόν σε μάλωναν όταν άφηνες το φως αναμμένο.

Ωστόσο, οι καιροί αλλάζουν, η τεχνολογία εξελίσσεται, οι κανόνες που ίσχυαν τότε δεν σημαίνει ότι ισχύουν και σήμερα.

Με βάση τα σύγχρονα δεδομένα από το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, δες τι πρέπει να γνωρίζεις και πόσο πραγματικά χρειάζεται να ανησυχείς για το αν σβήνεις τα φώτα.

Πρέπει να σβήνεις τα φώτα όταν φεύγεις από το δωμάτιο;

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας (DOE), «Όλοι οι λαμπτήρες έχουν μια ονομαστική διάρκεια ζωής, η οποία επηρεάζεται από το πόσες φορές ανάβουν και σβήνουν. Όσο πιο συχνά ανάβουν και σβήνουν, τόσο μειώνεται η διάρκεια λειτουργίας τους».

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία το πόσο συχνά ανοίγεις και κλείνεις τα φώτα, παρά το πόσο χρόνο μένουν αναμμένα.

Είναι αναγκαίο λοιπόν;

Η απάντηση είναι μερικές φορές ναι, αλλά συχνά όχι και εξαρτάται κυρίως από τον τύπο του λαμπτήρα που χρησιμοποιείς.

Πώς ο τύπος του λαμπτήρα καθορίζει το αν πρέπει να σβήνεις τα φώτα

«Σύμφωνα με το DOE, το όφελος του να σβήνεις τα φώτα εξαρτάται από τον τύπο του λαμπτήρα και την τιμή του ρεύματος: όσο πιο αποδοτικός ο λαμπτήρας, τόσο περισσότερο μπορεί να μείνει αναμμένος πριν συμφέρει να τον σβήσεις».

Oι πιο συνηθισμένoi τύπoι λαμπτήρων και το πόσο πρέπει να ανησυχείς αν μένουν αναμμένοι χωρίς λόγο:

Λαμπτήρας πυρακτώσεως : Είναι οι λιγότερο αποδοτικοί, οπότε πρέπει να τους σβήνεις κάθε φορά που δεν τους χρησιμοποιείς.

: Είναι οι λιγότερο αποδοτικοί, οπότε πρέπει να τους σβήνεις κάθε φορά που δεν τους χρησιμοποιείς. Αλογόνου :Λίγο πιο αποδοτικοί από τους πυρακτώσεως, αλλά εξακολουθούν να υστερούν σε σχέση με τους CFL και LED. Πρέπει και αυτοί να σβήνονται όταν δεν χρειάζονται.

:Λίγο πιο αποδοτικοί από τους πυρακτώσεως, αλλά εξακολουθούν να υστερούν σε σχέση με τους CFL και LED. Πρέπει και αυτοί να σβήνονται όταν δεν χρειάζονται. CFL: Είναι πολύ αποδοτικοί, αλλά η διάρκεια ζωής τους επηρεάζεται από το πόσες φορές ανάβουν και σβήνουν. Ως κανόνα, το DOE προτείνει να τους αφήνεις αναμμένους αν θα λείψεις από το δωμάτιο για 15 λεπτά ή λιγότερο, και να τους σβήνεις μόνο για μεγαλύτερες απουσίες.

LED: Εξαιρετικά αποδοτικοί και δεν επηρεάζεται η διάρκεια ζωής τους από το άναψε–σβήσε. Οπότε πρακτικά δεν έχει μεγάλη σημασία αν θα τους σβήσεις όταν φεύγεις από το δωμάτιο (αν και φυσικά καλό είναι να τους σβήνεις όταν φεύγεις από το σπίτι).

Δεδομένου ότι οι CFL και οι LED είναι πλέον οι πιο διαδεδομένοι, οι περισσότεροι από εμάς δεν χρειάζεται να ανησυχούμε ιδιαίτερα έως και καθόλου για το αν πρέπει να σβήνουμε τα φώτα.

