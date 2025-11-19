Η κυβέρνηση επιστρέφει με μια ακόμη δέσμη παρεμβάσεων για την αγορά ακινήτων, επιχειρώντας να ενεργοποιήσει ένα στεγαστικό δυναμικό που παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανενεργό. Ωστόσο, παρά τις παρεμβάσεις των προηγούμενων ετών, η πραγματική απόδοση των μέχρι σήμερα μέτρων υπήρξε πενιχρή: οι τιμές ενοικίων συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, η προσφορά παραμένει στάσιμη και τα κλειστά ακίνητα εξακολουθούν να λειτουργούν ως «μαύρη τρύπα» για την αγορά.

Στο νέο πακέτο που ετοιμάζεται για τον Δεκέμβριο, προβάλλεται ως αιχμή του δόρατος το πρόγραμμα «Ανακαίνιση», με επιδότηση έως 80% για γενικές επισκευές και με στόχο να βγουν στην αγορά περίπου 20.000 κατοικίες. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο, αλλά οι προηγούμενες προσπάθειες αξιοποίησης κλειστών διαμερισμάτων δεν έφεραν ουσιαστική αλλαγή στο διαθέσιμο απόθεμα.

Ο προϋπολογισμός των 500 εκατ. ευρώ αποτελεί μεν σημαντική επένδυση, ωστόσο η διαδικασία εκτέλεσης τέτοιων έργων, σε συνδυασμό με τα γνωστά γραφειοκρατικά εμπόδια, δημιουργεί εύλογες αμφιβολίες για το αν θα επιτευχθεί γρήγορη αύξηση της προσφοράς.

Το «Σπίτι μου 2» επανασχεδιάζεται εκ νέου, με διευρυμένα εισοδηματικά όρια και παράταση προθεσμιών μέχρι το 2026. Η ανάγκη για αναθεώρηση του προγράμματος υποδηλώνει ότι και αυτό δεν κατάφερε να κινητοποιήσει τη ζήτηση στον βαθμό που είχε αρχικά προβλεφθεί. Παρά τις χαμηλότοκες χρηματοδοτήσεις, αρκετοί δυνητικοί δικαιούχοι δεν προχώρησαν σε αγορά, είτε λόγω υψηλών τιμών ακινήτων είτε λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας κατοικιών εντός των επιλέξιμων κριτηρίων.

Την ίδια ώρα, το «Εξοικονομώ» διπλασιάζει τον προϋπολογισμό του σε 924 εκατ. ευρώ, με την κυβέρνηση να μεταφέρει ενδεχόμενους αδιάθετους πόρους στο πρόγραμμα «Ανακαίνιση». Παρά τις 55.000 αιτήσεις, η μέχρι τώρα εμπειρία αποδεικνύει ότι οι ρυθμοί υλοποίησης παραμένουν χαμηλοί, με τις καθυστερήσεις να περιορίζουν τον αντίκτυπο του προγράμματος στην πραγματική αγορά.

Ωστόσο, με τα στεγαστικά προγράμματα των προηγούμενων ετών να καταγράφουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα, η αγορά αντιμετωπίζει τα νέα μέτρα με συγκρατημένη αισιοδοξία.