Ακατάλληλο κρίθηκε στραγγιστό γιαούρτι το οποίο έπειτα από δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι περιείχε μη επιτρεπτή ουσία και ζητείται η απόσυρσή του από την αγορά.

Ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία: «ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ – 2%» με ημερομηνία ανάλωσης έως τις 01/01/26, συσκευασίας καθαρού βάρους 200g.

Το συγκεκριμένο προϊόν παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από τη ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. που εδρεύει στο 80ο χλμ Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου.

Το προϊόν εξετάστηκε από το Α’ Τμήμα, της Χημικής Υπηρεσίας Πειραιά, του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ όπου διαπιστώθηκε να περιέχει ναταμυκίνη, πρόσθετο του οποίου η χρήση δεν επιτρέπεται για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.