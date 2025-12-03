Με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρθηκε στην νέα κακοκαιρία που ξεκινάει από σήμερα και θα πλήξει κυρίως τις ανατολικές περιοχές της χώρας με έντονες καταιγίδες, χαλάζι και μεγάλο όγκο νερού.

Δυσοίωνη πρόβλεψη για την επικείμενη κακοκαιρία έκανε ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης στο προσωπικό του λογαριασμό στο facebook.

Κάνει λόγο για καταιγίδες, χαλάζι, κεραυνούς, χιόνια και 200 τόνους νερού ανά στρέμμα.

Φαίνεται πως η αυριανή μέρα και η Παρασκευή θα είναι ιδιαιτέρως δύσκολες και για την Αττική όπου υπάρχει κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ

1. Βαρομετρικό χαμηλό από τον κόλπο της Σύρτης θα προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες με έμφαση τα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

2. Επικράτηση ανατολικών - νοτιοανατολικών ανέμων προς την πλευρά του Αιγαίου, άνεμοι ιδιαίτερα υετοφόροι που μπορεί να προκαλέσουν ιδιαίτερα έντονες και με διάρκεια βροχές - ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες.

3. Ο εκτιμώμενος συγκεντρωτικός όγκος νερού ενδέχεται να προσεγγίσει τοπικά και τους 200 τόνους ανά στρέμμα, τιμές που μπορεί αναλόγως και την περιοχή να οδηγήσουν σε ιδιαίτερα έντονα προβλήματα.

4. Η καλή οργάνωση του βαρομετρικού χαμηλού σε συνδυασμό με τις θαλάσσιες εκτάσεις με τις οποίες αναμένεται να αλληλεπιδράσει, είναι δυνατό να οδηγήσει σε συνθήκες έντονης ατμοσφαιρικής αστάθειας που σημαίνει ότι μπορεί να παρατηρηθούν θερμοκρασίες στις κορυφές των νεφών ακόμη και κοντά στους -60 με -80 βαθμούς βαθμούς κελσίου (ανάπτυξη καταιγιδοφόρων νεφών σε πολύ μεγάλα ύψη μέσα στην τροπόσφαιρα), γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ακραία καιρικά φαινόμενα όπως το χοντρό χαλάζι, αυξημένη συχνότητα ηλεκτρικών εκκενώσεων - κεραυνών, μεγάλο όγκο νερού σε μικρό χρονικό διάστημα, υδροστρόβιλοι - ανεμοστρόβιλοι.

5. Ο τύπος αυτός καιρού που θα απασχολήσει τη χώρα μας τις επόμενες αρκετές ημέρες ευνοεί τις πυκνές χιονοπτώσεις στα χιονοδρομικά κέντρα.

Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή!

Ακολουθούν πίνακες με χάρτες από το προγνωστικό μας σύστημα.

{https://www.facebook.com/klearhos.marousakis/posts/pfbid025car1Gncv5b8pSrR86dagkbMvarxBE3bH13iitcmAMXvbDLqFb5oo8wmhAUDMZfMl}