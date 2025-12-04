Ο κ. Μουστάκας τόνισε ότι η ανθεκτικότητα των έργων βασίζεται σε τρεις κρίσιμους άξονες.

Στο ζήτημα της ανθεκτικότητας των ελληνικών υποδομών επικεντρώθηκε ο Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Μάνος Μουστάκας, μιλώντας στο 36ο Ετήσιο Greek Economic Summit του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Όπως επισήμανε, οι σύγχρονες υποδομές οφείλουν να παραμένουν πλήρως λειτουργικές ακόμη και υπό συνθήκες ανωτέρας βίας, διαφορετικά οι επιπτώσεις για την κοινωνία και την οικονομία μπορούν να κλιμακωθούν εκθετικά.

Ο κ. Μουστάκας τόνισε ότι η ανθεκτικότητα των έργων βασίζεται σε τρεις κρίσιμους άξονες: σωστό σχεδιασμό, ορθή κατασκευή και συστηματική συντήρηση. Υπογράμμισε ότι οι μεγάλες επενδύσεις των τελευταίων ετών έχουν καταστήσει τη χώρα μία από τις πιο ασφαλείς στην Ευρώπη ως προς το δίκτυο εθνικών οδών, αποτέλεσμα που, όπως είπε, προέκυψε μέσα από στενή συνεργασία Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.

Αναφερόμενος στη διαχείριση κρίσεων, σημείωσε ότι η κακοκαιρία «Ντάνιελ» ανέδειξε την ευαλωτότητα μικρότερων υποδομών, οι οποίες υπέστησαν δυσανάλογες ζημιές σε σύγκριση με τα έργα που κατασκευάζονται και λειτουργούν από ιδιώτες. Υπενθύμισε ότι ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διέθεσε περισσότερα από 200 μηχανήματα για την άμεση αντιμετώπιση των καταστροφών, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της συνεργασίας των δύο τομέων.

Στο μέτωπο του κυκλοφοριακού, ο κ. Μουστάκας ανέλυσε τις δύο βασικές σχολές προσέγγισης: την ευρωπαϊκή, που στηρίζει την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, και την αμερικανική, που δίνει προτεραιότητα στη δημιουργία μεγάλων οδικών αξόνων. Για την Αθήνα, ωστόσο, υποστήριξε ότι απαιτείται ένα υβριδικό μοντέλο, καθώς η πρωτεύουσα συγκεντρώνει τον μισό πληθυσμό της χώρας στο 3% της έκτασής της, ενώ οι υποδομές της παραμένουν ουσιαστικά στάσιμες εδώ και δεκαετίες.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι στην Ελλάδα χρειάζονται κατά μέσο όρο περίπου 15 χρόνια από τη σύλληψη ενός έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του. Μέσω των Προτύπων Προτάσεων, οι ιδιώτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν την ωρίμανση έργων, όπως η οδική σύνδεση Ελευσίνας – Οινόης για την παράκαμψη του λεκανοπεδίου και η υπογειοποίηση της περιφερειακής Υμηττού. Παρότι οι προτάσεις αυτές κατατέθηκαν πριν από τρία χρόνια, δεν έχει σημειωθεί πρόοδος λόγω της πολυπλοκότητας των έργων.

Κλείνοντας, ο κ. Μουστάκας υπογράμμισε ότι οι λύσεις υπάρχουν, αρκεί να επιταχυνθεί η διαδικασία υλοποίησής τους. «Το στοίχημα δεν είναι ο σχεδιασμός», ανέφερε, «αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα προγραμματίσουμε και θα εφαρμόσουμε τις λύσεις ώστε να γίνουν ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες».