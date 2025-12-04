Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των οδηγών ταξί στις 10 το πρωί επί της Λεωφόρου Αθηνών στη συμβολή με την οδό Αντιγόνης.

Χωρίς ταξί είναι και σήμερα η Αθήνα καθώς ο κλάδος αποφάσισε να παρατείνει κατά ένα 24ωρο την απεργία - έως τις 6 τα ξημερώματα της Παρασκευής.

ΤοΣυνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως «ύστερα από την προκλητική και απαξιωτική στάση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, ο οποίος - παρά τις δεσμεύσεις του για συνάντηση - για μία ακόμη φορά αποδείχτηκε αναξιόπιστος, το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, σε συνέχεια της απόφασης της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2025 για προειδοποιητική 48ωρη απεργία των Ταξί της Αττικής, παρατείνει την απεργία για 24 ακόμη ώρες, μέχρι τις 6 το πρωί της Παρασκευής».

«Η αστυνομική βία εναντίον των ταξιτζήδων - συνεχίζει το ΣΑΤΑ - στη σημερινή διαδήλωση στο υπουργείο Μεταφορών αποτελεί μια θλιβερή απόδειξη της κατάλυσης κάθε έννοιας δικαίου και σεβασμού στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Όταν εκείνοι που θα έπρεπε να προστατεύουν τους πολίτες επιλέγουν να επιτίθενται σε εργαζόμενους που διεκδικούν τα αυτονόητα, γίνεται σαφές ότι έχουμε μπροστά μας μια ωμή κρατική καταστολή, που σκοπό έχει να φιμώσει τη φωνή της κοινωνίας. Η βία αυτή δεν είναι απλώς μια αδικία κατά μεμονωμένων ανθρώπων, αλλά ένα μήνυμα τρόμου προς όλους όσους τολμούν να αντισταθούν και να αγωνιστούν για τα δικαιώματά τους. Τα χτυπήματα και τα δακρυγόνα στον δρόμο, δεν μπορούν να σβήσουν τον πόνο, την αγωνία και τον θυμό που προκαλεί αυτή η απρόκλητη επίθεση. Η αστυνομική βία απέναντι σε ταξιτζήδες--ανθρώπους που καθημερινά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και αγωνίζονται μέσα σε αντίξοες συνθήκες, είναι μια βαρβαρότητα που θα στιγματίσει τη δημοκρατία μας. Καλούμε όλους να καταγγείλουν και να αποδοκιμάσουν αυτή την καταπάτηση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών.

»Η αγανάκτηση που προκαλεί αυτή η αδικία, πρέπει να γίνει φωνή που δεν θα σιωπήσει. Οι ταξιτζήδες δεν είναι εχθροί, ούτε στόχοι καταστολής. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που πλέον βιώνουν στην πράξη τη βία ενός συστήματος που τους γυρνά την πλάτη και τους χτυπά όταν προσπαθούν να σταθούν όρθιοι. Αυτή η βία είναι ντροπή για την κοινωνία και τον θεσμό που υπόσχεται να την υπηρετεί. Ας σταθούμε αλληλέγγυοι και ας απαιτήσουμε σεβασμό και δικαιοσύνη για όλους τους εργαζόμενους που αντιστέκονται.

»Καλούμε όλα τα μέλη μας, την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025 σε συγκέντρωση με τα οχήματα μας, τα οποία θα παραταχθούν επί της Λεωφόρου Αθηνών στην συμβολή με την οδό Αντιγόνης (μέτωπο προς Λεωφ. Κηφισού) στις 10 το πρωί», αναφέρει η ανακοίνωση.

Τέλος, το ΣΑΤΑ ζητά «συγγνώμη για την ταλαιπωρία που θα υποστεί το επιβατικό κοινό της Αττικής» και αναφέρει «πως για αυστηρά και μόνο για έκτακτα περιστατικά Υγείας, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στους Συνεταιρισμούς Ράδιο Ταξί της πόλης μας, τα οποία θα διαθέτουν οχήματα ασφαλείας».