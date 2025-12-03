Ενίσχυση των ΜΜΜ με πυκνότερο μετρό, συχνότερα δρομολόγια, περισσότερο προσωπικό είναι μία από τις βασικές προτάσεις του Χάρη Δούκα.

Με αναγωγή στο Παρίσι και το Λος Άντζελες ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας επισημαίνει ότι το κυκλοφοριακό λύνεται με καλύτερες πόλεις όχι περισσότερες λωρίδες για την κίνηση των οχημάτων.

Αυτά δήλωσε κατά την ομιλία του στην ημερίδα του ΠΑΣΟΚ «Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής: Διάλογος και μέτρα για την άμεση αντιμετώπισή του». Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του «Το μάθημα του Λος Άντζελες. Στο Λος Άντζελες, ένας δρόμος από 3+3 λωρίδες έγινε 6+6, μετά 12+12 και παραμένει μποτιλιαρισμένος. Το ίδιο και ο περιφερειακός του Παρισιού: χτίστηκε για να λύσει το πρόβλημα και γέμισε σε έναν χρόνο.

Συμπέρασμα: λύση στο κυκλοφοριακό δεν υπάρχει πουθενά. Υπάρχουν λύσεις μόνο για την κινητικότητα και για τον άνθρωπο.

Στην Αττική, όμως, συνεχίζουμε με αποσπασματικά μέτρα, ανεπαρκή ΜΜΜ και λογικές παλαιότερων δεκαετιών.

Η πραγματικότητα:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

- 500.000 χαμένα δρομολόγια λεωφορείων το 2024

- μετρό που λειτουργεί στο μισό της δυναμικής του

- 6,5 εκατ. χαμένες ώρες στον Κηφισό = 80–90 εκατ. ζημιά τον χρόνο για την εθνική οικονομία

Η λύση δεν είναι περισσότερες λωρίδες. Είναι καλύτερες πόλεις, σημείωνει ο Χάρης Δούκας και παραθέτει τις προτάσεις του.

«Τι προτείνουμε εμείς:

1. Ενίσχυση των ΜΜΜ. Πυκνότερο μετρό, συχνότερα δρομολόγια, περισσότερο προσωπικό.

2. Ενιαίος συγκοινωνιακός σχεδιασμός για όλη την Αττική. Όχι αποφάσεις της στιγμής.

3. Πόλη για τον άνθρωπο, όχι για το ΙΧ

- Γειτονιές 15 λεπτών

- Δημοτική συγκοινωνία

- Πεζοδρομήσεις

- 50 σταθμοί ποδηλάτων

- Αντιμετώπιση παράνομης στάθμευσης

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=700532823136810&id=100095402949307&mibextid=wwXIfr&rdid=q9EjPKpmnXIYHMfO}