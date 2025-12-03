Λίγο πριν τον θάνατό του ο Αλέκος Φλαμπουράρης είχε διαβάσει την «Ιθάκη».

Με ένα τριαντάφυλλο και το όνομά του γραμμένο σε λευκό χαρτί ο Αλέξης Τσίπρας τιμά τον Αλέκο Φλαμπουράρη και κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» στο Παλλάς.

Εξάλλου, η απώλεια του Αλέκου Φλαμπουράρη ήταν ένα μεγάλο πλήγμα, πολιτικό και προσωπικό για τον Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο λίγο πριν τον θάνατό του,ο Αλέκος Φλαμπουράρης είχε διαβάσει την «Ιθάκη».

Η «πατρική» σχέση εξάλλου του αείμνηστου Αλέκου Φλαμπουράρη με τον Αλέξη Τσίπρα, ήταν γνωστή και όπως έγραψε και ο Πληροφορίοδότης του Dnews λίγες ημέρες πριν τον θάνατο του, ο Αλέξης Τσίπρας τον είχε επισκεφθεί στο σπίτι του και είχαν διαβάσει μαζί ορισμένα αποσπάσματα από την «Ιθάκη», προκειμένου να ακούσει την άποψη του πολιτικού του μέντορα. Λογικό, καθώς ο Φλαμπουράρης ήταν ο άνθρωπος που εμπιστεύονταν απόλυτα και για τα πάντα.

Δείτε Live ΕΔΩ την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.