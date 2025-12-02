... άλλωστε ήταν ο άνθρωπος που ο Αλέξης Τσίπρας εμπιστεύονταν απόλυτα και για τα πάντα.

Η «πατρική» σχέση του αείμνηστου Αλέκου Φλαμπουράρη με τον Αλέξη Τσίπρα, ήταν γνωστή. Μάλιστα, το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς, ήταν -ίσως- το μοναδικό πρόσωπο που είχε λάβει το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, πριν αυτό κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία.

Λίγες ημέρες πριν τον θάνατο του, ο Αλέξης Τσίπρας τον είχε επισκεφθεί στο σπίτι του και είχαν διαβάσει μαζί ορισμένα αποσπάσματα από την «Ιθάκη», προκειμένου να ακούσει την άποψη του πολιτικού του μέντορα. Λογικό, καθώς ο Φλαμπουράρης ήταν ο άνθρωπος που εμπιστεύονταν απόλυτα και για τα πάντα.