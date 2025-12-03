Ο Μιχαήλ Ταμπακάκης, ο Ορφέας Καλλιγάς, από την σειρά «Να μ’ αγαπάς», μιλάει για τις εξελίξεις της σειράς και τον ρόλο του.

Σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου η Κατερίνα Καινούργιου υποδέχτηκε στην εκπομπή της «Super Κατερίνα» τον Μιχαήλ Ταμπακάκη, τον Ορφέα Καλλιγά από την καθημερινή σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπάς», ο οποίος μίλησε για το ρόλο του, την καθημερινότητά του, αλλά και την παράσταση «Άγριοι» στην οποία πρωταγωνιστεί.

«Δεν δίνω συχνά συνεντεύξεις, αλλά όταν έχω να πω κάτι θα το κάνω. Δεν έχει γίνει κάτι, αλλά ζούμε σε μια περίοδο που ό,τι και να πεις κάπως μπορεί να παραποιηθεί», εξηγεί αρχικά ο ηθοποιός τον λόγο που δεν δίνει συχνά συνεντεύξεις.

Αυτή την περίοδο είναι στα καλύτερά του αφού είναι σε δύο σειρές του Alpha, στο Να μ’ αγαπάς και στον Γιατρό και ταυτόχρονα Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Τζένη Καρέζη με την παράσταση Άγριοι.

Σε ερώτηση πως τα προλαβαίνει όλα αυτά, ο ίδιος απαντά: «Ο Γιατρός τελείωσε τα γυρίσματα τον Ιούνιο και ακριβώς μετά ξεκίνησα το Να μ’ αγαπάς. Η παράσταση επίσης είχε ανέβει Απρίλιο και Μάιο πέρυσι, οπότε τώρα συνεχίσαμε από Οκτώβριο. Είχαν τελειώσει δηλαδή οι πρόβες, οπότε τώρα έχω το Να μ’ αγαπάς και τους Άγριους».

«Να μ’ αγαπάς» - Για τον ρόλο του στη σειρά, ο Μιχαήλ Ταμπακάκης δηλώνει:

«Εμένα αυτό που εξ’ αρχής μου άρεσε σε αυτό το χαρακτήρα είναι ότι είναι πολύ… ανάγλυφος. Ίσως είναι και ο ρόλος με τη μεγαλύτερη συναισθηματική γκάμα, σε σχέση με την ανθρώπινη ψυχοσύνθεσή του. Αυτό συνήθως δεν το συναντάμε. Συνήθως είναι μαύρο-άσπρο, ο καλός ο κακός. Αυτός δεν μπορούμε να αποφασίσουμε τι είναι κάτι το οποίο είναι και το ωραίο, εννοώ στη ζωή έτσι είναι οι άνθρωποι…»

«Ο Ορφέας είναι ένα παιδί που μεγάλωσε σε οικοτροφείο, που και αυτό έχει παίξει τον ρόλο του στην εξέλιξη του χαρακτήρα του και σίγουρα το ότι έχει χάσει τη μητέρα του πολύ μικρός. Ήταν στο οικοτροφείο από τα 5 του χρόνια μέχρι και τα 17. Το γιατί τον άφησαν εκεί είναι κάτι που δεν μπορούμε να πούμε τώρα, αλλά σίγουρα έπαιξε ρόλο η Νικαίτη. Εκείνη το έσπρωξε να γίνει αυτό και να φύγει απ’ το σπίτι. Τους λόγους θα τους μάθουμε μελλοντικά».

Όσον αφορά στην Φωτεινή και την εγκυμοσύνη της ο Μιχαήλ απαντά: «Στα τελευταία επεισόδια, όπως έχουμε δει, δεν είμαι και πολύ καλά. Οπότε τώρα δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστούν και σεναριακά, γιατί κι εμείς ξέρουμε μέχρι ένα σημείο. Εμείς δηλαδή είμαστε κοντά στο 60 τώρα. Θα δούμε πώς θα το διαχειριστούν. Εμένα γενικά δεν μου αρέσουν τα happy end στις ταινίες και τις σειρές, οπότε δεν ξέρω. Θα μου άρεσε πολύ να γίνει και ακριβώς το αντίστροφο κάπως. Δηλαδή να καταλήξει ίσως με την Άννα που ξεκίνησε από κάτι που δεν ήθελε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Αυτό θα μου φαινόταν, στο δικό μου το μυαλό που παρακολουθώ εγώ τις σειρές, το πιο unexpected σενάριο… Το παιδί δεν ξέρουμε, θα γεννηθεί, δεν θα γεννηθεί;».

{https://www.youtube.com/watch?v=4cpqBuXmccU}

Για το αν έχει κοινά χαρακτηριστικά με τον Ορφέα, ο Μιχαήλ απαντά: «Η αγάπη του για την οικογένεια θα μπορούσα να πω ότι είναι ένα κοινό, εννοώ αγαπάω πολύ την οικογένειά μου και είναι στις πρωταρχικές αξίες στη ζωή μου μαζί με τους φίλους μου και κάποια άλλα πράγματα. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι εγώ ας πούμε δεν θα παρατούσα τη ζωή μου για να γυρίσω πίσω να σώσω τα σπασμένα του πατέρα μου. Επίσης, δεν θα παντρευόμουν έναν άνθρωπο τον οποίο δεν έχω επιλέξει εγώ και μου τον έχουν επιβάλει.

Αυτό δηλαδή ήταν και το κομμάτι του χαρακτήρα που και εγώ όταν κλήθηκα να το διαχειριστώ, κάπως δεν ήξερα πώς να το δικαιολογήσω μέσα μου, τι αναλογία να βρω με μένα.

Καταλαβαίνω ότι ο πατέρας πεθαίνει και κάπως εκείνη τη στιγμή λες, οκ, θα το κάνω γιατί αυτή είναι η τελευταία του επιθυμία, αλλά εμένα σαν Μιχαήλ δεν με πείθει και πάρα πολύ, οπότε εκεί δυσκολεύτηκα λίγο».

Τέλος, μίλησαν για την παράσταση «Άγριοι» στην οποία πρωταγωνιστεί, για τα μελλοντικά του σχέδια και τους ρόλους που θα ήθελε στο μέλλον να υποδυθεί.

«Να μ’ αγαπάς», Δευτέρα με Πέμπτη στις 20:00