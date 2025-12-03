«Άγιος Έρωτας» - Όσα θα δούμε σήμερα στις 21:00.
Η Χριστίνα, με τη βοήθεια της Αγγέλας, έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με τον Μαρκόπουλο μέσα στη φυλακή.
Ο Μαρκόπουλος κάνει μια νέα ομολογία στον ενωμοτάρχη που ανατρέπει τα πάντα.
Η Φιλιώ, υπόσχεται στον πατέρα Νικόλαο και τη Χλόη, πως όταν μάθει πού βρίσκονται η Πόπη, ο Γιάννος και η μικρή Ελευθερία θα ειδοποιήσει και τους ίδιους.
Αυτή η χαραμάδα ελπίδας που τους δίνει η Φιλιώ θα φέρει πιο κοντά τον πατέρα Νικόλαο και τη Χλόη.
Στις φυλακές, η Χριστίνα με τη βοήθεια της Αγγέλας οδηγεί τον Παύλο σε μια νυχτερινή αναμέτρηση, τον απειλεί και ανατρέπει τους ρόλους.
{https://www.youtube.com/watch?v=-Q-ngr8Lv_M}
Σύντομα ο Παύλος δέχεται μια μαχαιριά στα πλευρά στον διάδρομο της αντρικής πτέρυγας, ενώ αντίστοιχα η Χριστίνα απειλείται από τη Βούλα.
Στη Στέρνα, η Σοφία προσπαθεί μάταια να μαλακώσει τη Θάλεια και να τη μεταπείσει να δείξει λίγη συμπόνια για τον Παύλο, ενώ της ζητά να τον επισκεφθεί έστω μια φορά.
{https://www.youtube.com/watch?v=wyQYrbXvB0Q}
Η Δώρα, από την πλευρά της, λέει στη Δέσποινα όλη την ιστορία της «ψεύτικης κηδείας» του μωρού της Χλόης.
Η Δέσποινα από τα λεγόμενα της νομίζει ότι πράγματι ο Αργύρης σκότωσε την Καλλιόπη.
{https://www.youtube.com/watch?v=dd5v_bmHpQ8}
Ο Στέφανος νιώθοντας τον κίνδυνο προσπαθεί μάταια να βάλει φρένο στη συνεργασία με τον Λούη.
«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.