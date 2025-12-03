«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.

«Άγιος Έρωτας» - Όσα θα δούμε σήμερα στις 21:00.

Η Χριστίνα, με τη βοήθεια της Αγγέλας, έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με τον Μαρκόπουλο μέσα στη φυλακή.

Ο Μαρκόπουλος κάνει μια νέα ομολογία στον ενωμοτάρχη που ανατρέπει τα πάντα.

Η Φιλιώ, υπόσχεται στον πατέρα Νικόλαο και τη Χλόη, πως όταν μάθει πού βρίσκονται η Πόπη, ο Γιάννος και η μικρή Ελευθερία θα ειδοποιήσει και τους ίδιους.

Αυτή η χαραμάδα ελπίδας που τους δίνει η Φιλιώ θα φέρει πιο κοντά τον πατέρα Νικόλαο και τη Χλόη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στις φυλακές, η Χριστίνα με τη βοήθεια της Αγγέλας οδηγεί τον Παύλο σε μια νυχτερινή αναμέτρηση, τον απειλεί και ανατρέπει τους ρόλους.

{https://www.youtube.com/watch?v=-Q-ngr8Lv_M}

Σύντομα ο Παύλος δέχεται μια μαχαιριά στα πλευρά στον διάδρομο της αντρικής πτέρυγας, ενώ αντίστοιχα η Χριστίνα απειλείται από τη Βούλα.

Στη Στέρνα, η Σοφία προσπαθεί μάταια να μαλακώσει τη Θάλεια και να τη μεταπείσει να δείξει λίγη συμπόνια για τον Παύλο, ενώ της ζητά να τον επισκεφθεί έστω μια φορά.

{https://www.youtube.com/watch?v=wyQYrbXvB0Q}

Η Δώρα, από την πλευρά της, λέει στη Δέσποινα όλη την ιστορία της «ψεύτικης κηδείας» του μωρού της Χλόης.

Η Δέσποινα από τα λεγόμενα της νομίζει ότι πράγματι ο Αργύρης σκότωσε την Καλλιόπη.

{https://www.youtube.com/watch?v=dd5v_bmHpQ8}

Ο Στέφανος νιώθοντας τον κίνδυνο προσπαθεί μάταια να βάλει φρένο στη συνεργασία με τον Λούη.

«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.