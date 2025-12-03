«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» -Απόψε και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον Alpha!
Η Μελισσάνθη κάνει πρώτη φορά έρωτα με τον Άγγελο, η Ιουλία μαθαίνει τα πάντα για τη σκευωρία της Ευανθίας, η Ασπασία σκέφτεται σοβαρά να φύγει για τη Ρόδο, η Πολυξένη αλλάζει εμφάνιση και η Μαγδαληνή ανακρίνει τον θείο της.
«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Τι θα δούμε απόψε στις 22:30
21ο Επεισόδιο
Η Μελισσάνθη κάνει πρώτη φορά έρωτα με τον Άγγελο, ενώ η Χλόη μεταναστεύει.
Ο Κυριάκος αποκαλύπτει στην Ιουλία και στον Φωκά την αλήθεια για τη σκευωρία της Ευανθίας, αιφνιδιάζοντας έτσι και τους δύο.
{https://www.youtube.com/watch?v=Ke4YsrmWPLA}
Η Ασπασία συζητάει με τον Σταύρο την πρόταση του Μίμη, με εκείνον να θεωρεί αυτονόητο πως θα την αρνηθεί. Η Ασπασία όμως το σκέφτεται σοβαρά.
Η Πολυξένη στην Αθήνα βρίσκεται έξω από τα νερά της και προσπαθεί, να προσαρμοστεί με τη βοήθεια της Μάρθας, του Στάθη και του Κωνσταντίνου.
Ο Οδυσσέας ανακοινώνει στη Μαγδαληνή, ότι αναλαμβάνει τη διεύθυνση της επιχείρησης.
Δείτε τα sneak peeks του αποψινού επεισοδίου
Ο Κίμωνας αποκαλύπτει κάτι τρομερό στον Φωκά
{https://www.youtube.com/watch?v=7YDvJIu9Z-s}
Η Θεοδώρα ζητά εξηγήσεις από την Άννα για τον αρραβώνα της Μαγδαληνής
{https://www.youtube.com/watch?v=Zt5qntGyppU}
Μελισσάνθη και Άγγελος
{https://www.youtube.com/watch?v=Sh55Gg7auHs}
Πέντε κορίτσια. Πέντε διαφορετικοί δρόμοι. Ένας προορισμός: Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.
