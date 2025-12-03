«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Kαταιγιστικές εξελίξεις έρχονται απόψε στις ζωές της Μελισσάνθης, της Ιουλίας και της Πολυξένης

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» -Απόψε και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον Alpha!

Η Μελισσάνθη κάνει πρώτη φορά έρωτα με τον Άγγελο, η Ιουλία μαθαίνει τα πάντα για τη σκευωρία της Ευανθίας, η Ασπασία σκέφτεται σοβαρά να φύγει για τη Ρόδο, η Πολυξένη αλλάζει εμφάνιση και η Μαγδαληνή ανακρίνει τον θείο της.

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Τι θα δούμε απόψε στις 22:30

21ο Επεισόδιο

Η Μελισσάνθη κάνει πρώτη φορά έρωτα με τον Άγγελο, ενώ η Χλόη μεταναστεύει.

Ο Κυριάκος αποκαλύπτει στην Ιουλία και στον Φωκά την αλήθεια για τη σκευωρία της Ευανθίας, αιφνιδιάζοντας έτσι και τους δύο.

Η Ασπασία συζητάει με τον Σταύρο την πρόταση του Μίμη, με εκείνον να θεωρεί αυτονόητο πως θα την αρνηθεί. Η Ασπασία όμως το σκέφτεται σοβαρά.

Η Πολυξένη στην Αθήνα βρίσκεται έξω από τα νερά της και προσπαθεί, να προσαρμοστεί με τη βοήθεια της Μάρθας, του Στάθη και του Κωνσταντίνου.

Ο Οδυσσέας ανακοινώνει στη Μαγδαληνή, ότι αναλαμβάνει τη διεύθυνση της επιχείρησης.

Ο Κίμωνας αποκαλύπτει κάτι τρομερό στον Φωκά

Η Θεοδώρα ζητά εξηγήσεις από την Άννα για τον αρραβώνα της Μαγδαληνής

Μελισσάνθη και Άγγελος

Πέντε κορίτσια. Πέντε διαφορετικοί δρόμοι. Ένας προορισμός: Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

