Σημαντική αύξηση κατέγραψε το Skroutz κατά την εβδομάδα του Black Friday, σύμφωνα με το Black Friday 2025 Report που δημοσίευσε η πλατφόρμα. Οι παραγγελίες στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 25% σε σχέση με το 2024, ενώ στην Κύπρο η άνοδος έφτασε το εντυπωσιακό 85%. Παράλληλα, η μέση αξία παραγγελίας συνέχισε ανοδικά, φτάνοντας τα 104 ευρώ, έναντι 94 ευρώ πέρυσι, ενώ για την Κύπρο η μέση αξία διαμορφώθηκε στα 148 ευρώ. Η αύξηση 11% στη μέση δαπάνη δείχνει ότι οι καταναλωτές αξιοποίησαν έντονα τις προσφορές της περιόδου.
Η ενισχυμένη κινητικότητα αποτυπώθηκε και στον τζίρο της πλατφόρμας, ο οποίος αυξήθηκε κατά 37% στην Ελλάδα και κατά 97% στην Κύπρο, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή ενδυνάμωση του ηλεκτρονικού εμπορίου και την εμπιστοσύνη των χρηστών στις υπηρεσίες του Skroutz. Ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις σημείωσε το δίκτυο Skroutz Point, καθώς το 48% των παραγγελιών παραδόθηκαν σε σημεία παραλαβής, ποσοστό αυξημένο κατά 65% σε σχέση με το 2024. Η διευρυμένη κάλυψη με πάνω από 4.000 lockers και 69.000 θυρίδες σε Ελλάδα και Κύπρο συνέβαλε στην ενίσχυση της χρήσης τους. Η υπηρεσία Fulfilled by Skroutz επέδειξε αξιοπιστία 99,5%, ενώ ο μέσος χρόνος παραλαβής από την αποθήκη μειώθηκε στις 1,5 ημέρες από 2,5 πέρυσι.
Αξιοσημείωτη ήταν η άνοδος του προγράμματος «Δόσεις για όλους», που σημείωσε αύξηση 109% στις Black Friday αγορές. Αντίθετα, η αντικαταβολή υποχώρησε κατά 13%, επιβεβαιώνοντας τη μετατόπιση των καταναλωτών σε πιο ευέλικτους τρόπους πληρωμής.
Ισχυρή ήταν και η συμμετοχή της επαρχίας, με το 42% των παραγγελιών να προέρχονται από περιοχές εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, ποσοστό αυξημένο κατά 26% από πέρυσι. Παράλληλα, τα καταστήματα της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας κατέγραψαν άνοδο 32% στις παραγγελίες και 35% στον τζίρο, αντανακλώντας τη διεύρυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου σε ολόκληρη τη χώρα.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παραγγελίες καταγράφηκαν από μια σειρά χωρών, μεταξύ των οποίων η Φινλανδία, η Σουηδία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ουγγαρία και η Ρουμανία, επιβεβαιώνοντας τη διεύρυνση της διεθνούς εμβέλειας των συνεργατών του Skroutz.
Αυξημένη κινητικότητα σημειώθηκε και στις on-the-go αγορές μέσω εφαρμογής, οι οποίες κατέγραψαν άνοδο 33% σε σχέση με πέρυσι. Η Cyber Monday έκλεισε την εβδομάδα των προσφορών με αύξηση 41% στον αριθμό των αγορών σε σύγκριση με τις υπόλοιπες Δευτέρες από την 1η Σεπτεμβρίου και τζίρο αυξημένο κατά 75%.
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των καταναλωτών για ακόμη μία χρονιά βρέθηκαν οι κατηγορίες «Σπίτι & Κήπος», «Τεχνολογία» και «Μόδα». Η πρώτη κατέκτησε την κορυφή σε αριθμό marketplace παραγγελιών με ποσοστό 26,07%, ενώ η «Τεχνολογία» διατήρησε την πρώτη θέση στον παραγόμενο τζίρο, με τις κατηγορίες «Σπίτι-Κήπος» και «Μόδα» να ακολουθούν.