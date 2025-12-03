Μόνο τον Νοέμβριο ολοκληρώθηκαν 292 ρυθμίσεις για οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες, εκ των οποίων 29 αφορούν άτομα με αναπηρία.

Για δεύτερο συνεχόμενο μήνα ο εξωδικαστικός μηχανισμός καταγράφει νέο ιστορικό ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη αποτελεσματικότητά του ως βασικού εργαλείου ρύθμισης οφειλών και στοχευμένης κοινωνικής στήριξης.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τον Νοέμβριο ολοκληρώθηκαν 2.450 ρυθμίσεις, με το συνολικό ύψος των ρυθμιζόμενων οφειλών να προσεγγίζει τα 600 εκατ. ευρώ. Από την έναρξη λειτουργίας του Μηχανισμού, ο συνολικός αριθμός των ολοκληρωμένων ρυθμίσεων έχει φτάσει τις 48.414, αντιστοιχώντας σε αρχικές οφειλές ύψους 15,26 δισ. ευρώ, γεγονός που ενισχύει τη σταθερή εμπιστοσύνη των πολιτών στη διαδικασία.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική κρίνεται η συμμετοχή των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Μόνο τον Νοέμβριο ολοκληρώθηκαν 292 ρυθμίσεις για οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες, εκ των οποίων 29 αφορούν άτομα με αναπηρία. Παράλληλα, από την έναρξη εφαρμογής του Μηχανισμού, 377 οφειλέτες έχουν επιτύχει αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, διασφαλίζοντας ουσιαστική προστασία της περιουσίας και της κύριας κατοικίας τους. Δυναμική πορεία εμφανίζουν και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους τέσσερις μεγαλύτερους servicers, Intrum, Cepal, DoValue και Qquant. Τον Οκτώβριο καταγράφηκαν ρυθμίσεις συνολικού ύψους 355 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε 5.300 οφειλέτες, επιβεβαιώνοντας ότι η συνεργασία μεταξύ οφειλετών και διαχειριστών απαιτήσεων ενισχύεται και οδηγεί σε βιώσιμες λύσεις.

Την ίδια ώρα, στα χαρτοφυλάκια των τεσσάρων συστημικών τραπεζών παραμένει ένας περιορισμένος όγκος μη εξυπηρετούμενων δανείων, μεγάλο μέρος των οποίων είναι ήδη καταγγελμένο, ενώ περίπου το 17% βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ο συνολικός δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών έχει υποχωρήσει στο ιστορικό χαμηλό του 3,4%.