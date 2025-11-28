Οι καταναλωτές μπορούν να επωφεληθούν των περιορισμένων προσφορών online αλλά και στα καταστήματα.

Η φετινή Black Friday ξεκίνησε δυναμικά στον όμιλο Inditex, με τα online καταστήματα των δημοφιλών brands του να ανοίγουν νωρίτερα το «παράθυρο» των προσφορών.

Από το πρωί της Παρασκευής, λίγο μετά τις 9, οι καταναλωτές που επισκέφθηκαν τα Zara, Pull & Bear, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho και Zara Home είδαν τα πρώτα banners που σηματοδοτούν την έναρξη των εκπτωτικών δράσεων.

Για ακόμη μία χρονιά, ο όμιλος τηρεί αυστηρά τη δική του πολιτική Black Friday, προσφέροντας εκπτώσεις μόνο για την αυριανή ημέρα στα φυσικά καταστήματα, σε πλήρη αντίθεση με την υπόλοιπη αγορά που έχει επεκτείνει την Black Friday σε «Black Week» ή ακόμη και «Black Month».

Οι σημερινές προσφορές ισχύουν ήδη online, ενώ στα φυσικά καταστήματα θα διαρκέσουν αποκλειστικά σήμερα.

Η Zara προπορεύεται με εκπτώσεις έως 40%

Η Zara εμφανίστηκε πρώτη με εκπτώσεις που φτάνουν έως 40% σε επιλεγμένα προϊόντα, κυρίως παλτό, μπουφάν, πλεκτά και κομμάτια που σπάνια βρίσκονται σε έκπτωση μέσα στη χειμερινή σεζόν. Η εταιρεία επέλεξε να δώσει νωρίς μια «γεύση» Black Friday μέσω της ενότητας Special Prices, όπου έχουν προστεθεί δεκάδες νέα προϊόντα.

Παρά την παράδοση των προηγούμενων ετών, όπου η μεγάλη έκπτωση ενεργοποιείται την τελευταία στιγμή, φέτος οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν νωρίτερα στις online προσφορές.

Η στρατηγική του Inditex για τη Black Friday

Ο όμιλος ακολουθεί μια σαφή και διαχρονική στρατηγική:

Οι εκπτώσεις καθορίζονται κεντρικά και εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους κωδικούς σε όλα τα brands.

Online οι προσφορές ισχύουν ήδη, ενώ στα καταστήματα μόνο την Παρασκευή.

Δεν υπάρχει επέκταση της Black Friday σε περισσότερες ημέρες.

Η πώληση αφορά κυρίως στοκ προϊόντων, σε ικανοποιητικά επίπεδα έκπτωσης.

Από Zara έως Oysho και από Pull & Bear έως Massimo Dutti και Stradivarius, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να βρουν προϊόντα που συνήθως δεν μπαίνουν σε εκπτώσεις κατά τη διάρκεια της σεζόν, όπως παλτό, δερμάτινα, πλεκτά, αξεσουάρ και είδη οικιακής διακόσμησης της Zara Home.

Η σημασία της Black Friday για το λιανεμπόριο

Η Black Friday παραμένει καθοριστικός μήνας για το ελληνικό λιανεμπόριο, καθώς ο Νοέμβριος είναι παραδοσιακά υποτονικός πριν την εορταστική περίοδο. Μέσω της Black Friday, τα καταστήματα ενισχύουν τον τζίρο, ανακυκλώνουν στοκ και προσελκύουν καταναλωτές που κρατούν τις αγορές τους για τον Δεκέμβριο.

Στην Ευρώπη, οι προσφορές έχουν επεκταθεί σε πολυήμερες περιόδους, αλλά ο Inditex παραμένει πιστός στην αυστηρή φιλοσοφία της μίας ημέρας στα φυσικά καταστήματα, καθιερώνοντας ένα ξεχωριστό σήμα κατατεθέν.

Τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη ζήτηση

Οι πρώτες τάσεις των καταναλωτών δείχνουν ότι οι μεγαλύτερες αγορές θα επικεντρωθούν σε:

Χοντρά μπουφάν, coats και puffer jackets

Πλεκτά, cardigans και χειμερινά tops

Παπούτσια και μπότες

Τσάντες και αξεσουάρ

Στα Zara Home: είδη κρεβατοκάμαρας, κουβέρτες, φωτιστικά και μικρά διακοσμητικά

Στη Massimo Dutti: δερμάτινα, μάλλινα παλτό και premium κομμάτια

Στα Oysho: activewear και loungewear