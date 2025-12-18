Όσες επιχειρήσεις επιλέξουν να προχωρήσουν σε προσφορές προϊόντων, οφείλουν να τηρούν αυστηρά τους κανόνες διαφάνειας που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Η αντίστροφη μέτρηση για τις χειμερινές εκπτώσεις του 2026 έχει αρχίσει, με την επίσημη έναρξή τους να τοποθετείται αμέσως μετά το τέλος των εορτών, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου.

Φέτος η εκπτωτική περίοδος θα έχει διάρκεια επτά εβδομάδων και θα ολοκληρωθεί στις 27 Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή στις χειμερινές εκπτώσεις δεν είναι υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις, αλλά επαφίεται στη διακριτική τους ευχέρεια.

Όσες, ωστόσο, επιλέξουν να προσφέρουν προϊόντα σε μειωμένες τιμές, οφείλουν να τηρούν αυστηρά τους κανόνες διαφάνειας που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Ειδικότερα, οι καταστηματάρχες που διαθέτουν προϊόντα με έκπτωση υποχρεούνται να αναγράφουν με σαφήνεια τόσο την αρχική όσο και τη μειωμένη τιμή. Η υποχρέωση αυτή αποσκοπεί στην προστασία του καταναλωτή, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ελέγχει την πραγματική αξία της προσφοράς και να συγκρίνει με ακρίβεια τις τιμές.