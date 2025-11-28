Η Black Friday, που κάποτε αποτελούσε «όπλο» λίγων μεγάλων αλυσίδων ηλεκτρονικών ειδών, έχει πλέον επεκταθεί σε όλο το φάσμα των εμπορικών επιχειρήσεων.

Το λιανεμπόριο εισέρχεται στην εορταστική περίοδο με συγκρατημένες –αν όχι απαισιόδοξες– προσδοκίες, καθώς η σημερινή έναρξη των προσφορών της Black Friday μοιάζει περισσότερο με ύστατη προσπάθεια να περιοριστούν οι απώλειες παρά με ευκαιρία για ουσιαστική ανάκαμψη. Παρά την ετήσια αύξηση του τζίρου, η οποία ήδη προβλέπεται ασθενέστερη από προηγούμενες χρονιές, οι έμποροι βλέπουν τα όποια οφέλη να εξανεμίζονται από το υψηλό λειτουργικό κόστος που συνεχίζει να πιέζει ασφυκτικά την αγορά.

Η Black Friday, που κάποτε αποτελούσε «όπλο» λίγων μεγάλων αλυσίδων ηλεκτρονικών ειδών, έχει πλέον επεκταθεί σε όλο το φάσμα των εμπορικών επιχειρήσεων – από φαρμακεία και σούπερ μάρκετ μέχρι αντιπροσωπείες αυτοκινήτων. Ωστόσο, η διεύρυνση της συμμετοχής δεν έχει μεταφραστεί σε αυξημένη κερδοφορία. Παρά τις προσφορές που ξεκίνησαν ήδη από τις αρχές Νοεμβρίου και θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο, ενόψει και της Cyber Monday την 1η Δεκεμβρίου, η αγορά παραμένει «παγωμένη». Ακόμη και το άνοιγμα των καταστημάτων την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, από τις 11 π.μ. έως τις 8 μ.μ., αντιμετωπίζεται από τους εμπόρους περισσότερο ως αναγκαστικό μέτρο παρά ως ευκαιρία τόνωσης της κατανάλωσης.

Οι κατηγορίες των ηλεκτρονικών ειδών, των ηλεκτρικών συσκευών και της ένδυσης αναμένεται να συγκεντρώσουν το μεγαλύτερο καταναλωτικό ενδιαφέρον, όμως οι ίδιοι οι έμποροι γνωρίζουν ότι η εικόνα αυτή δεν αρκεί για να αντιστρέψει το κλίμα. Σύμφωνα με έρευνα της Klarna, το 87,9% των καταναλωτών δηλώνει ότι θα συμμετάσχει στις αγορές της Black Friday, αλλά η πρόθεσή τους να ξοδέψουν μικρά ποσά –με το μεγαλύτερο ποσοστό να περιορίζεται στα 51-250 ευρώ– επιβεβαιώνει ότι η καταναλωτική δύναμη παραμένει συρρικνωμένη. Ακόμη και η ήπια υποχώρηση της δυσπιστίας απέναντι στις προσφορές δεν μεταφράζεται σε ουσιαστική αισιοδοξία για τα ταμεία των επιχειρήσεων.

Τα περιθώρια αισιοδοξίας στενεύουν ακόμη περισσότερο αν ληφθεί υπόψη η εκτίμηση της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας: για να «σωθεί» η χρονιά, το τελευταίο τρίμηνο θα πρέπει να σημειωθεί αύξηση πωλήσεων κατά 10% ή περίπου 750 εκατ. ευρώ – στόχος που οι περισσότεροι επαγγελματίες θεωρούν πλέον εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί. Με το περσινό τέταρτο τρίμηνο να κλείνει στα 7,04 δισ. ευρώ και το λειτουργικό κόστος να διογκώνεται από υψηλά ενοίκια, ακριβή ενέργεια και αυξημένες τιμές προμηθειών, η προοπτική ανάκαμψης μοιάζει πιο μακρινή από ποτέ.