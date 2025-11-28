Μέχρι τις 9 το βράδυ θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα σήμερα Black Friday.

Μπορεί ο καιρός να μην βοήθησε τα καταστήματα τις πρωινές ώρες ωστόσο, το απόγευμα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος τις απογευματινές ώρες κάτι που θα «βοηθήσει» τα καταστήματα και τον τζίρο τους.

Μέχρι τις 9 το βράδυ θα παραμείνουν σήμερα (28.11.2025) ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα λόγω της Black Friday, ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν όσους καταναλωτές εκμεταλλεύονται τις μεγάλες προσφορές.

Την Black Friday ακολουθεί η Cyber Monday, ολοκληρώνοντας το τετραήμερο των εκπτώσεων. Φέτος, η ημέρα προσφορών από ηλεκτρονικά καταστήματα «πέφτει» την Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025.

Από την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου ξεκινά το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων για τα Χριστούγεννα 2025, όπως ανακοίνωσαν οι Εμπορικοί Σύλλογοι Αθήνας και Πειραιά, και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου.

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος έχει ως εξής:

