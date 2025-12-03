Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,32%.

Η «ψαλίδα» ανάμεσα στα επιτόκια νέων δανείων και καταθέσεων εμφάνισε μικρή υποχώρηση τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδας, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη μείωση του κόστους δανεισμού. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,32%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων υποχώρησε στο 4,45% από 4,51% τον Σεπτέμβριο, με αποτέλεσμα το περιθώριο επιτοκίου να μειωθεί στις 4,13 ποσοστιαίες μονάδες.

Στις νέες καταθέσεις, οι αποδόσεις παρέμειναν ουσιαστικά στάσιμες. Τα επιτόκια μίας ημέρας από νοικοκυριά δεν μεταβλήθηκαν και διαμορφώθηκαν στο 0,03%, ενώ αντίστοιχα τα επιτόκια καταθέσεων από επιχειρήσεις υποχώρησαν στο 0,10% από 0,13%. Οι καταθέσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως ενός έτους κινήθηκαν επίσης σταθερά, στο 1,14% για τα νοικοκυριά και στο 1,72% για τις επιχειρήσεις.

Πιο αισθητή ήταν η κινητικότητα στη δανειοδότηση. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια αυξήθηκε στο 14,64%, ενώ τα αντίστοιχα δάνεια με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο διαμορφώθηκαν στο 11,30%. Αντίθετα, το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο σημείωσε πτώση στο 3,43%. Στα επιχειρηματικά δάνεια, οι χρεώσεις χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια διατηρήθηκαν στο 4,50%, ενώ τα νέα επιχειρηματικά δάνεια με διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκαν στο 3,66%. Για τις ΜΜΕ, τα δάνεια τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο υποχώρησαν στο 4,15%. Ως προς το ύψος του δανείου, το μέσο επιτόκιο για ποσά έως 250.000 ευρώ έμεινε στο 4,72%, για δάνεια έως 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε στο 4,39%, ενώ για μεγαλύτερα ποσά μειώθηκε στο 3,58%.

Στα υφιστάμενα υπόλοιπα δανείων και καταθέσεων, η εικόνα παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 0,31%, ενώ το αντίστοιχο των δανείων παρέμεινε στο 4,62%, διατηρώντας το περιθώριο επιτοκίου στις 4,31 ποσοστιαίες μονάδες. Τα επιτόκια των υφιστάμενων καταθέσεων με διάρκεια έως δύο έτη για νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμειναν στα επίπεδα του 1,20% και 1,67% αντίστοιχα. Στα δάνεια, τα στεγαστικά άνω της πενταετίας παρέμειναν στο 3,61%, ενώ τα καταναλωτικά και λοιπά δάνεια προς ιδιώτες αυξήθηκαν στο 8,22%. Τα επιχειρηματικά δάνεια άνω των πέντε ετών σταθεροποιήθηκαν στο 4,12%, με τα επαγγελματικά δάνεια να μειώνονται στο 5,29%.