Η ΤτΕ προβλέπει ότι φέτος το ΑΕΠ της χώρας θα αυξηθεί με ρυθμό 2,2%, ενώ το 2026 ο ρυθμός θα υποχωρήσει στο 1,9%.

Την εκτίμηση ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει μεν να αναπτύσσεται, αλλά με χαμηλότερους ρυθμούς την επόμενη διετία, διατυπώνει η Τράπεζα της Ελλάδος στο «Σημείωμα για την Ελληνική Οικονομία» (Note on the Greek economy), που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Στην έκθεση παρατίθενται οι τελευταίες μακροοικονομικές προβλέψεις, στο πλαίσιο της άσκησης μακροοικονομικών προβολών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με τις οποίες το ελληνικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,2% το 2025, να επιβραδυνθεί στο 1,9% το 2026 και να ανακάμψει οριακά στο 2,1% το 2027.

Η ιδιωτική κατανάλωση εκτιμάται ότι θα αποτελέσει τον βασικό κινητήριο μοχλό, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 2%, ενισχυμένη από τη βελτίωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών. Η ανάκαμψη της απασχόλησης, οι αυξήσεις στους μισθούς και η σταδιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού αναμένεται να στηρίξουν αυτήν την τάση. Ειδικότερα, οι μισθοί προβλέπεται να αυξάνονται με ρυθμούς κοντά στο 5% ετησίως, αντανακλώντας τις πιέσεις που ασκεί η στενότητα στην αγορά εργασίας και τις πρόσφατες συλλογικές συμβάσεις.

Οι επενδύσεις προβλέπεται να καταγράψουν μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 7,5% στην περίοδο, με αιχμή τις ιδιωτικές επενδύσεις, ενώ οι δημόσιες αναμένεται να παρουσιάσουν πτώση το 2027. Στον αντίποδα, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών θα συνεχίσουν να κινούνται ανοδικά με μέσο ρυθμό 3,1%, αλλά η συμβολή τους στο ΑΕΠ θα είναι ελαφρώς αρνητική λόγω της παράλληλης ανόδου των εισαγωγών, καθώς η ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα αυξάνει τη ζήτηση για εισαγόμενα αγαθά και πρώτες ύλες.

Η ανεργία εκτιμάται ότι θα μειωθεί σταθερά από το 9,4% το 2025 στο 8,2% το 2027, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της οικονομίας και την ενίσχυση της απασχόλησης. Στο μέτωπο των τιμών, ο πληθωρισμός (βάσει του εναρμονισμένου δείκτη – HICP) αναμένεται να παραμείνει υψηλός το 2025, στο 3,1%, λόγω της επίμονης αύξησης των τιμών στις υπηρεσίες, επηρεασμένων από την ισχυρή τουριστική ζήτηση, τις αυξήσεις στα ενοίκια και τη φορολογία. Στη συνέχεια, προβλέπεται αποκλιμάκωση στο 2,6% το 2026 και στο 2,4% το 2027.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος δεν αποτυπώνει την αναμενόμενη επίδραση των μόνιμων μέτρων που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η απουσία αυτή αφήνει τις προβλέψεις για την ανάπτυξη ελλιπείς, καθώς το πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος –υπολογιζόμενο σε 1,8 δισ. ευρώ για το 2026 και 2,5 δισ. ευρώ για το 2027– είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσει ουσιαστικά την πορεία του ΑΕΠ, ενδεχομένως αλλοιώνοντας τις εκτιμήσεις που σήμερα εμφανίζονται πιο αισιόδοξες ή πιο συγκρατημένες από την πραγματικότητα.