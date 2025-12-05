Η ευρωπαϊκή οικονομία συνέχισε να κινείται ανοδικά το τρίτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3% στην ευρωζώνη και κατά 0,4% στην ΕΕ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ σε ετήσια βάση η ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο 1,4% και 1,6% αντίστοιχα.

Ανάλογη πορεία κατέγραψε και η απασχόληση, με τον αριθμό των εργαζομένων να αυξάνεται κατά 0,2% στην ευρωζώνη και 0,1% στην ΕΕ. Σε ετήσια σύγκριση, η απασχόληση ενισχύθηκε κατά 0,6% και 0,5% αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας μια σταθερή δυναμική στην αγορά εργασίας.

Στο σύνολο των κρατών-μελών παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις. Η Δανία πέτυχε την υψηλότερη τριμηνιαία αύξηση ΑΕΠ (+2,3%), ενώ σημαντικές επιδόσεις κατέγραψαν το Λουξεμβούργο και η Σουηδία. Αντίθετα, η Ιρλανδία, η Φινλανδία και η Ρουμανία σημείωσαν μείωση της οικονομικής δραστηριότητας.

Η κατανάλωση των νοικοκυριών συνέβαλε θετικά στην ανάπτυξη, με μικρή αλλά σταθερή άνοδο, ενώ η δημόσια κατανάλωση ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο. Οι επενδύσεις ανέκαμψαν μετά την υποχώρηση του προηγούμενου τριμήνου, καταγράφοντας ισχυρότερη αύξηση. Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές κινήθηκαν ανοδικά, με τις εισαγωγές να αυξάνονται ταχύτερα, γεγονός που περιόρισε τη συνολική συμβολή του εξωτερικού τομέα στο ΑΕΠ.

Στην απασχόληση, η εικόνα ήταν εξίσου ανομοιογενής. Η Κροατία παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση εργαζομένων, ενώ θετικές επιδόσεις σημείωσαν η Πορτογαλία και η Ισπανία. Στον αντίποδα, η Ρουμανία, η Αυστρία και η Φινλανδία κατέγραψαν πτώση, με τη Ρουμανία να εμφανίζει τη μεγαλύτερη μείωση.