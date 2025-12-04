Σε σύγκριση με το 2014, η συνολική επένδυση στην Ε&Α έχει ενισχυθεί κατά 62,2%.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διέθεσε το 2024 περίπου 403,1 δισ. ευρώ για έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α), ποσό αυξημένο κατά 3,6% σε σχέση με το 2023, όταν η σχετική δαπάνη είχε ανέλθει σε 389,2 δισ. ευρώ. Σε σύγκριση με το 2014, η συνολική επένδυση στην Ε&Α έχει ενισχυθεί κατά 62,2%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανοδική πορεία της τελευταίας δεκαετίας.

Η ένταση Ε&Α, δηλαδή το ποσοστό της δαπάνης ως προς το ΑΕΠ, διατηρήθηκε σταθερή στο 2,2%, με μικρή συνολική αύξηση 0,1 ποσοστιαίας μονάδας από το 2014 έως το 2024. Στο ίδιο διάστημα, 19 κράτη-μέλη κατέγραψαν άνοδο στην ένταση Ε&Α, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να σημειώνονται στο Βέλγιο (+1,0 μ.μ.), την Ελλάδα (+0,7 μ.μ.) και την Εσθονία και την Κροατία (+0,6 μ.μ. αντίστοιχα).

Το 2024, έξι χώρες της ΕΕ πέτυχαν ή ξεπέρασαν το όριο του 3%, τον στόχο που έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Σουηδία με 3,6%, ακολουθούμενη από το Βέλγιο (3,4%), την Αυστρία (3,3%) και τη Φινλανδία (3,2%), ενώ τη λίστα συμπληρώνουν η Γερμανία (3,1%) και η Δανία (3,0%). Στον αντίποδα, επτά κράτη-μέλη εμφάνισαν ένταση Ε&Α ίση ή κάτω του 1%, με Ρουμανία και Μάλτα να βρίσκονται στο 0,5%, την Κύπρο στο 0,7%, τη Βουλγαρία στο 0,8%, τη Λετονία στο 0,9% και τη Σλοβακία και το Λουξεμβούργο στο 1,0%.

Ο επιχειρηματικός τομέας εξακολούθησε να αποτελεί τον βασικό πυλώνα χρηματοδότησης της έρευνας, καλύπτοντας το 66,5% των συνολικών δαπανών Ε&Α, δηλαδή 268,1 δισ. ευρώ. Ακολουθεί ο τομέας της ανώτατης εκπαίδευσης με 86,1 δισ. ευρώ (21,4%), ο δημόσιος τομέας με 43,5 δισ. ευρώ (10,8%) και ο ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός τομέας με 5,4 δισ. ευρώ (1,3%).